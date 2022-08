Cartas y seguidilla de reuniones: La arremetida de Chile Vamos ante el Servel de cara el plebiscito

Hasta el Servicio Electoral (Servel) llegaron este jueves distintos dirigentes de Chile Vamos. ¿La razón? reunirse con el órgano para plantearle una preocupación del sector: que se informe que el voto del plebiscito de salida del 4 de septiembre es obligatorio.

En esos partidos de oposición apuestan porque una mayor cantidad de gente acudiendo a las urnas ese día favorecería la opción de Rechazo (al texto de nueva Constitución), por lo que estratégicamente han insistido con el punto.

Sin embargo, en el último tiempo se ha instalado en esas filas una preocupación por el proceso de votación ante irregularidades que han acusado, como la inclusión de gente fallecida o condenados -como el exfrentista Ricardo Palma Salamanca- en el padrón de habilitados para sufragar.

De ahí que durante esta jornada se realizaron una serie de encuentros en la mañana y en la tarde. Primero fueron los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fuenzalida, Cristóbal Martínez y Christian Moreira, quienes se reunieron en las dependencias el Servel con el presidente del consejo directivo del organismo, Andrés Tagle.

En la cita, los dirigentes le entregaron una misiva en que manifestaron: “A menos de tres semanas del desarrollo del plebiscito, queremos manifestar nuestra más absoluta preocupación y molestia ante la falta de información que, a nuestro juicio, ha existido respecto a las características del proceso, específicamente lo relativo al carácter de obligatorio que tendrá y las multas asociadas para quienes no concurran a votar”.

En esa línea, es que pidieron a Tagle una serie de medidas, como entregar cartas certificadas a cada ciudadano, mandar mensajes de teléfono, desplegar equipos de facilitadores para mayor información y reiterar la obligatoriedad del voto obligatorio en las campañas publicitarias.

Luego, por la tarde, los secretarios generales de Chile Vamos, Diego Schalper (RN), María José Hoffmann (UDI) y Francesca Parodi (Evópoli) también se reunieron con Tagle.

“Al director del Servel lo que le hemos planteado son preocupaciones que observamos en nuestros distritos y militancia, que dicen relación con el problema de la información. Vemos con preocupación que muchas personas todavía desconocen el cambio de su local de votación, no están en consciencia que esta votación es obligatoria. Y por lo tanto hemos pedido redoblar esfuerzos”, explicó el legislador de Renovación Nacional.

Añadió, respecto al Ejecutivo, que “hemos manifestado nuestro interés de insistirle al gobierno que tiene que ser capaz de hacer campañas comunicacionales que correspondan. No es posible que invierta tantos recursos en hacer proselitismo electoral. Lo segundo es que aclaramos la situación de las personas que tienen que sufragar en las cárceles. Hemos planteado la preocupación porque hayan apoderados en esos recintos y hemos pedido, respecto de noticias que han estado circulando, nos comprometió que el padrón de cada una de las mesas va a estar disponible con anticipación cosa de que los apoderados de mesa puedan llegar sabiendo quiénes votan y puedan advertir ciertas situaciones complicadas o confusas. Acá lo que nos interesa es que este proceso sea indiscutible e incuestionable”.

El martes, en la Comisión de Gobierno del Senado, Tagle había abordado la polémica respecto algunos habilitados para votar.

“Hace poco me llegó de un diputado una copia de este certificado de defunción de una persona que vota en Carahue, prefiero omitir los nombres, y han circulado mucho por redes sociales. En el fondo eso no nos fue notificado a nosotros oportunamente el 1 de mayo cuando era el cierre de los registros. Este es un problema de coordinación con el Registro Civil que es el que debe actualizar esta información. Estas obligaciones están en la ley de inscripciones. Esas obligaciones están, lo que pasa es que el Registro Civil no nos informa porque no tiene buenos datos, es un problema de datos del Registro Civil”, dijo en la oportunidad.