Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática: “No son tiempos de izquierdización ni de trincheras”

Ha sido una semana dura para la presidenta de RD, Catalina Pérez. En menos de siete días, uno de los fundadores del partido, Sebastián Depolo, perdió la primaria de la gobernación metropolitana contra una colectividad con la mitad de los militantes y, además, dos de sus diputados -Pablo Vidal y Natalia Castillo- dimitieron al partido.

La parlamentaria asume sus culpas y hace una autocrítica de los errores que, dice, los han hecho pagar costos. Asimismo, también llama a su colectividad y al Frente Amplio (FA) a tomar posturas claras sobre la política de alianzas.

¿Qué autocrítica hace como presidenta de partido?

RD está buscando consolidar una mirada de proyecto político que se haga cargo de un nuevo momento político y eso implica tomar decisiones difíciles, hacerse cargo de errores que se han cometido. Siempre duele perder a dos compañeros y eso llama a hacer una autocrítica de lo que estaba pasando. Pero este no va a ser el último torniquete que salte RD.

Ellos fueron críticos de la directiva. ¿Asume responsabilidad?

Me hubiese gustado que esas diferencias se procesaran de forma interna. La disidencia a la conducción ha sido un tremendo aporte a la hora de ir logrando hacer síntesis en un camino que transita RD.

¿No debieron renunciar?

Me hubiese encantado que no lo hicieran. No sé si es un error, es una decisión personal y no podría calificarla.

¿Hay una crisis hoy en RD?

Vivimos una situación muy compleja, pero RD es un árbol muy firme. Nos estamos preparando para enfrentar abril, pero por sobre todo vamos a continuar teniendo una vocación mayoritaria, incidente, transformadora.

¿Cómo se puede tener una vocación dialogante, si no logran conversar en la interna?

Con acciones. Aquí hay tres tesis en tensión sobre cómo enfrentar el momento político: una, que tiene que ver con reeditar las fórmulas de gobernanza de los últimos 30 años; otra que es de acumulación de malestar, sin incidencia; y otra, que es nuestra, que es la construcción de mayorías para generar las transformaciones y conseguir los 2/3 de la convención constitucional. La autocrítica política que uno debe hacer es la incapacidad que tuvo RD de conducir a la oposición hacia esta tercera vía.

¿RD ya no es el partido hegemónico del FA?

La medición de fuerzas de los partidos se ve en abril. RD nunca ha tenido vocación hegemónica.

¿Por qué RD no logra mover a su propia gente? Lo mismo ocurrió en las elecciones internas de 2019.

En este momento es porque RD no termina de definir cuáles son los elementos por los cuales va a continuar construyendo identidad. Hoy es un momento político donde los errores se pagan caro y las decisiones tienen costos, eso es siempre algo difícil.

¿Qué errores?

El mayor error es la ley antisaqueos y eso fue durante mi conducción. Ahí traicionamos nuestra propia historia. RD tiene que tomar decisiones y muchas veces hemos evitado dar debates.

Se les ha criticado por tener una postura poco clara de política de alianzas. ¿Cuál debe ser?

RD viene tomando una definición que es el vínculo prioritario con la sociedad civil organizada. Hoy la política del partido y del FA es una sola, que es el empuje de una lista unitaria de oposición. ¿Pero qué pasa si eso termina fracasando por falta de voluntad de otros actores? Esa pregunta RD y el FA tienen que responder.

Pero esa postura sigue siendo ambigua. ¿RD quiere estar con el PC o la ex Concertación?

Esa es la gran respuesta que estamos buscando obtener. RD siempre ha defendido la idea de que aquí no se trata de optar entre el PC y el PS, RD siempre ha defendido que un bloque histórico de transformación es con las organizaciones sociales, los partidos y ahí es con el PS y el PC. Lamentablemente no hemos logrado quebrar las alianzas políticas tradicionales y la Unidad Constituyente continúa consolidándose. RD ni el FA tienen que perder la vocación de incidencia en el centro político, como queremos apostar también a tensionar a la izquierda testimonial.

Pero sectores de Unidad Constituyente ya dijeron que no a una lista única. ¿Se ven más posibilidades con el PC?

No voy a adelantar la discusión que van a dar mis compañeros y compañeras, pero es una posibilidad.

Vidal alegó que se estaba creando un “polo de izquierda”, ¿es así?

No son tiempos de izquierdización de la política ni de trincheras. Independientemente del lugar en que RD coyunturalmente decida estar, de igual manera va estar siempre tendiendo puentes hacia el frente. Entonces, tampoco me asusta la posibilidad de generación de un polo, porque RD jamás va a caer en la construcción de un polo cerrado, ni en un lugar ni en el otro.

¿Se vería cómoda en una lista solo con Chile Digno?

No estaría cómoda en una lista que apostase a ser testimonial, a ser trinchera o minoría.

¿Y una alianza con solo Unidad Constituyente? Ese es un mundo que tensiona al FA...

Y es un mundo que tensiona a RD, pero vale la misma respuesta. Tanto el PC como la DC tensionan al FA.

Con la posible salida del PL se habla de un “fin del FA”. ¿Ve un cataclismo en el bloque?

Las coaliciones cambian, pero RD va a continuar apostando por el FA como nuestro domicilio y aún le quedan varios años de vida.