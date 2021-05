Chahín y futuro de Rincón como presidenciable de la DC: “Lo que nos corresponde es que en lugar de seguir colocando un manto de duda sobre la única candidata que tenemos, proclamarla”

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, sostuvo que lo que le corresponde al partido es proclamar a Ximena Rincón como la candidata presidencial de la DC en vez de “seguir colocando un manto de duda sobre su figura”.

El consejo nacional del partido acordó anoche ratificar a Rincón como su abanderada en el cónclave programado para esta tarde y buscar la aprobación para inscribir las primarias legales.

Consultado en Radio Duna si ese escenario podía cambiar durante la jornada, Chahín explicó que “se ha especulado bastante al respecto”, pero agregó que “sinceramente no hemos recibido ni una sola manifestación de que Yasna Provoste esté disponible para participar en la elección primaria”.

“Indudablemente, algunos han planteado a eso”, reconoció el dirigente, y agregó que “Yasna ha dicho hasta el cansancio” que está concentrada en su rol como presidenta del Senado.

Por esto, el líder del partido sostuvo que “lo que corresponde es ratificar la única candidatura presidencial del partido, que fue a las elecciones primarias del 24 de enero”, quien, a su juicio, “ha tenido la generosidad de decir estoy disponible para las primarias y si se decide una fórmula distinta también estoy disponible en aras de buscar un acuerdo”.

“Lo que nos corresponde a nosotros es que en lugar de seguir colocando un manto de duda sobre la única candidata que tenemos, proclamarla (...)”, agregó el dirigente.

“Ella no quiere imponer su posición. El concejo general de la DC lo ha decidido de forma unánime, que se ratifique el proceso de primarias que votamos el 24 de enero, y por lo tanto, proclamar a Ximena Rincón, y que la Junta Nacional de la autorización de participar en primarias legales (...)”, explicó.

En este sentido, defendió que Rincón “fue muy clara en decir que estaba disponible para participar en primarias. Estamos a 24 horas de la inscripción de las primarias, y aún no hay definiciones de los otros partidos. Tenemos una dificultad. Ella planteó que si para buscar una alternativa unitaria, más amplia, no inscribir primarias era una solución (...) ella estaba disponible a eso”.

Sobre lo anterior, detalló que “si no tenemos la Junta Nacional hoy día, y no tenemos esa autorización, nosotros nos quedaríamos fuera. No podemos correr ese riesgo. Hoy día estamos con ese trámite legal y que el resto de los partidos también tomen esas definiciones”.

“Estamos disponibles para tener primarias con todas las fuerzas políticas con las que tengamos un marco político de entendimiento”

Chahin también sostuvo que “estamos disponibles para tener primarias con todas las fuerzas políticas con las que tengamos un marco político de entendimiento, no sólo programático”.

“Hemos dicho que la vía institucional para hacer los cambios, la vía democrática para hacer los cambios, es fundamental”, sostuvo el dirigente.

“En ese marco, no tenemos vetos a priori”, comentó. Al ser consultado si podrían concurrir a una primaria con el Frente Amplio, Chahin respondió que “nosotros no tenemos problemas con el Frente Amplio. Los que quedan hoy día en el Frente amplio respaldaron el acuerdo del 15 de noviembre, se la jugaron por el proceso constituyente, y por lo tanto, no tenemos ninguna objeción con ellos y su convicción democrática”.

Así planteó que “como DC creemos que tenemos que buscar un entendimiento dentro de las fuerzas de centro e izquierda democráticas, y ese entendimiento tiene que llevar una candidatura a la primaria vuelta y eso, ojalá, sean elecciones primarias”.