Consejo Nacional DC acuerda ratificar este martes en Junta Nacional a Rincón como candidata y convoca elecciones internas

El timonel de la DC, Fuad Chahin, descartó esta noche renunciar a la presidencia del partido y anunció elecciones internas para el mes de julio, mientras confirmó que este martes se buscará ratificar la candidatura presidencial de Ximena Rincón en la Junta Nacional, que comenzará a las 17:00.

Tras una sesión del Consejo Nacional de la DC, Chahin reconoció además la derrota de su partido en los comicios para convencionales constituyentes, donde solo sumaron dos de los 155 escaños, e indicó que ahora deben abocarse al “desafío del trabajo al interior de la convención de poder leer bien lo que ocurre ahí y los errores de interpretación de lo que está pasando”.

Al respecto, indicó que “hay que ser humildes, aquí hay un mensaje que no sólo hay que escuchar, sino que ser capaces de asimilar, y eso significa también rectificar”.

Tras esto, sostuvo que el Consejo Nacional acordó dos puntos de forma unánime: “convocar a junta nacional para mañana (martes) a las 17 horas para ratificar la candidatura presidencial de Ximena Rincón (...) para acordar la autorización de la junta nacional para poder participar en primarias legales dentro de la oposición”, y que además “se tomó el acuerdo, a propuesta de este presidente nacional, de solicitar al Tribunal Supremo del partido que se fije como fecha para la elección democrática de la nueva directiva del partido el domingo 25 de julio”, con la modalidad “un militante, un voto”.

Ambas iniciativas fueron confirmadas en un comunicado enviado por el Consejo Nacional de la DC.

Rincón, Provoste y llamado a renunciar

Consultado sobre la decisión de no respetar el llamado hecho por la senadora Ximena Rincón, quien pidió a la Comisión y a la Junta Nacional del partido, no inscribirla en las primarias, con el fin de “buscar una unidad amplia”, Chahin indicó que la DC no puede quedar fuera de este proceso dentro de la oposición.

“Ella (Rincón) lo plantea como un análisis, como una reflexión (...) pero sabemos que esto no es unilateral, lo que no queremos es que aparezca la DC restándose de las primarias”, manifestó.

Sobre el llamado hecho por el senador Francisco Huenchumilla, quien indicó que Chahin debería poner su cargo a disposición, el presidente falangista sostuvo que “eso es perfectamente legítimo, pero hoy el Consejo Nacional del partido ha sido claro y unánimemente respaldó la propuesta del presidente nacional de tener elecciones internas, en la fecha que corresponde, y lo que hicimos hoy fue fijar una propuesta de fecha que es el día 25 de julio. Por lo tanto creo que aquí los que crean que la solución pasa por una crisis interna se equivoca”.

Al respecto, sostuvo que deben ser “los militantes de base, y no un acuerdo cupular, los que elijan quienes van a dirigir a la DC” en los próximos años.

Finalmente, sobre la aparición de la figura de Yasna Provoste, quien en la última encuesta Cadem aparece como la figura política con mayor aprobación, con un 57%, y consultado sobre si su nombre es una alternativa como carta presidencial, Chahín fue claro.

“No hubo ningún consejero que planteara una alternativa: aquí se hizo una primaria, la ganó Ximena Rincón, y hay unanimidad del Consejo de convocar a junta para poder ratificar el resultado de la primaria del 24 de enero, es decir, ratificar a Ximena Rincón mañana como candidata presidencial de la Democracia Cristiana”.