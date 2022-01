Chahuán insiste en crear “gabinete en las sombras”: “Esto sigue en curso, RN va a persistir en esta idea”

A inicios de enero el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, planteó la idea de crear un “gabinete en las sombras” en el Congreso con “ministros alternos” a los nombrados por el Presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá el 11 de marzo.

“Vamos a ser una oposición firme con ministerios en las sombras que nos van a permitir generar fiscalización, propuestas de acuerdo”, explicó Chahuán a comienzos de este mes. Sin embargo, la propuesta del senador no tuvo un buen respaldo por parte de los otros partidos de Chile Vamos.

Antes de ingresar a la reunión que sostuvo el bloque con Boric -el pasado miércoles- el presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la idea asegurando que “no es algo que hayamos conversado. No he profundizado con Francisco respecto a aquello”. En tanto, el líder de Evópoli, Andrés Molina, indicó que “no es una idea de Chile Vamos. Creo que nosotros tenemos que trabajar para apoyar”.

A pesar de aquello, este lunes Chahuán fue consultado por su medida y si es que esta sigue en pie. En conversación con radio Cooperativa aseguró: “Esto sigue en curso. Renovación Nacional va a persistir en esta idea”.

El parlamentario detalló que la iniciativa “tiene sus antecedentes fundamentalmente en el modelo británico”, planteó, y agregó que “nosotros tuvimos una oportunidad en la que hicimos esta herramienta en los años 90 y se trata de poder sacar adelante liderazgos en cada una de las áreas temáticas, mostrar liderazgos jóvenes, liderazgos femeninos, con alta factura técnica, que sean capaces de generar un contrapunto técnico que nos permita fiscalizar y, a la vez, poder generar propuestas para poder generar acuerdos”.

En ese sentido se le preguntó si es que estas personas serán necesariamente críticas de la gestión de los ministros designados. Al respecto contestó: “No, en absoluto, todo lo contrario, es porque se requiere más que nunca el diálogo”.

Además, apuntó que “nuestro sector ha carecido de la capacidad para poder mostrar nuevos liderazgos y generalmente cuando se consulta, se hace un contrapunto a los presidentes de los partidos y a los secretarios generales, generalmente terminan siendo de temas políticos de coyuntura y no de la marcha de los propios ministerios o hacer un contrapunto de cumplimiento de los programas de Gobierno”.

El dirigente finalizó la entrevista haciendo un llamado a los ministros del futuro gobierno de Boric. “No es posible que algunos ministros sigan manteniendo un pie en la calle y un pie en La Moneda. Cuando un ministro asume en el gobierno el llamado, básicamente, es a tener responsabilidad”.

“Quiero hacer un llamado a Camila Vallejo, a tantos otros, que acá se requiere efectivamente entender que cuando se está en el gobierno requiere responsabilidad, y por tanto mantener un pie en la calle y un pie en La Moneda es un tema complejo”, concluyó.