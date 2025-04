¿Chile Vamos baja los brazos? UDI sincera que discutirán posibilidad de tener primarias sin Kaiser ni Kast

El misterio de las primarias presidenciales en la oposición aún no llega a su fin. Si bien José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL) ya desecharon esa posibilidad, hay otras figuras que sí acogieron el llamado de Evelyn Matthei y Chile Vamos.

Sin embargo, la coalición aún no da una respuesta concreta sobre competir con Rodolfo Carter o Francisco Chahuán. Eso sí, el conglomerado no abandona su meta de realizar primarias.

Así lo señaló esta jornada el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, tras ser abordado por la prensa. “Desde hace ya algunos meses, que Evelyn Matthei y los presidentes de partido hemos insistido en la necesidad de una primaria amplia, que abarque a todos quienes se consideran de oposición”, dijo.

“El objetivo es ganar la elección en primera vuelta y tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, cosa que nuestro sector no ha logrado nunca en la historia de Chile”, agregó.

Luego, sinceró: “Los plazos se acortan y hoy día vamos a tener que empezar a discutir acerca de la posibilidad de tener primarias sin Johannes Kaiser y sin José Antonio Kast , quienes de manera incomprensible han rechazado esta oportunidad única que tenemos hoy día como sector”.

“Los partidos estamos conversando acerca de si vamos a tener esta primaria, estamos conversando acerca de quiénes podrían participar, viendo si hay interesados, pero no hemos llegado a una resolución y probablemente la próxima semana lo hagamos”, puntualizó.

Dicho eso, aseguró que por ahora no han conversado con los posibles contendores de Matthei en una primaria. “No, los nombres hoy día que hay sobre la mesa no hemos conversado con nadie, por lo menos la UDI no lo ha hecho, no sé los otros partidos”.

Rodolfo Carter dice que le ganará a Evelyn Matthei. JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Yo lo que pido acá es paciencia, nosotros vamos a conversar, vamos a discutir, la posición de la UDI es que sea con todos los candidatos de oposición o no, tenemos que tener primaria igual, pero nosotros no somos los que definimos esto, somos una coalición, también conversar con la candidata y finalmente tomar una resolución que todavía no existe y por lo tanto pedimos calma y que nos den el tiempo para poder tomar una decisión”, solicitó.