Claudio Orrego no logra imponerse en primera vuelta y debilita su opción presidencial

En el oficialismo había altas expectativas de que pudiera ganar en primera vuelta. Sin embargo, los números dijeron otra cosa. Con el 96,1% de los votos escrutados, Claudio Orrego, actual gobernador de la Región Metropolitana apoyado por el oficialismo, no logró la meta con la que esperaba proyectarse como carta presidencial para el 2025.

Pese a que obtuvo la primera mayoría con el 38,6% y 1.585.418 votos, no superó la barrera del 40%, ubicándose por debajo de los pronósticos.

Ayer cerca del mediodía, el propio Claudio Orrego salió a bajar las expectativas: “Hemos trabajado por ganar en primera vuelta, pero estamos preparados para ganar en segunda vuelta, así que hay que tener los pies muy en la tierra y poner atención a lo que la gente nos diga y sobre todo en estos tiempos mucha humildad”, señaló el actual gobernador.

Anticipándose a lo que serían finalmente los resultados, Orrego remarcó: “Todavía no se abren las urnas, no hemos ganado nada. Esta es una elección superdifícil, son 6 millones de personas con voto obligatorio, ocho candidatos, además un gran desprestigio de la política en estos momentos, ganar en primera vuelta es difícil, eso lo sabemos, nosotros hemos trabajado por ganar en primera vuelta, pero si no se puede, porque efectivamente hay mucha dispersión, estamos preparados para poder ganar en segunda vuelta”.

Ayer, a las 11.30 horas, Claudio Orrego llegó a su lugar de votación en la Escuela Miravalle de Peñalolén acompañado por la actual alcaldesa de esa comuna, Carolina Leitao. Tras sufragar en la mesa 33, nuevamente enfatizó en su mensaje: “Mi prioridad 1,2,3 y mi plan A y B es ser gobernador”, recalcó en un vano esfuerzo por desmarcarse de lo que en su entorno ya se había convertido en una suerte de mantra en medio de la falta de liderazgos presidenciales del oficialismo: si ganaba en primera vuelta y sacaba más de dos millones y medio de votos “su nombre se posicionaría solo como figura presidencial”, señalaban dirigentes del Socialismo Democrático.

Santiago 27 de octubre 2024 El Gobernador de la Region Metropolitana Claudio Orrego habla tras resultados durante las Elecciones Municipales 2024. Javier Torres/Aton Chile

Lejos de esa discusión, Orrego insistía en no presidencializar la campaña. “Llegamos muy tranquilos a estas elecciones. Para las autoridades que estamos en ejercicio, la mejor campaña no es la del último mes, sino que el haber hecho bien la pega”, dijo poco después de votar y cuando aún, en su comando no perdían las esperanzas de obtener un triunfo en primera vuelta.

Poco antes de las 22 horas de ayer, sin embargo, en el equipo del gobernador ya era claro que no lo lograrían. “Desde mañana todo comienza de nuevo. Vamos que se puede”, dijo el candidato en su comando alentando a iniciar de inmediato el trabajo con miras al balotaje del 24 de noviembre próximo.

En ese mismo lugar dijo que la segunda vuelta “será un camino largo, pero con propuesta concretas con respeto y diálogo quiero reafirmar algo que he dicho en otras oportunidades: la Gobernación de la Región Metropolitana no está para construir trinchera, sino que para construir acuerdo”.

La sorpresa del otro Orrego

Pero el camino para una eventual reelección del actual gobernador no será fácil. Su más cercano competidor, el representante de Chile Vamos y militante de RN, Francisco Orrego, logró dar una de las grandes sorpresas de la jornada al obtener un 27,7% y 1.137.799 de votos.

El abogado RN por varios meses apenas marcaba un dígito en las encuestas, en parte debido a la enorme dispersión en el respaldo ciudadano en una región donde las derechas habían decidido competir entre ellas.

Hasta hace pocos días, en la oposición muchos dudaban del desempeño electoral del también comentarista político y no pocos anticipaban, incluso, un mejor resultado de la candidata republicana Macarena Santelices.

Las dudas se mantuvieron hasta poco antes de las 19 horas de ayer, alentadas, además, por una polémica de último momento protagonizada por el candidato de RN.

Tras votar el sábado a las 10.30 horas en el Liceo Comercial A-24 Presidente Gabriel Gonzáleza Videla, de Santiago Centro, Francisco Orrego dijo que “no son dos Orrego que representen lo mismo. Hay un Orrego que soy yo, que soy de derecha, y hay un Orrego que es el candidato de Gabriel Boric, del Frente Amplio y el Partido Comunista, que es un Orrego de izquierda. El desafío es llamar a la ciudadanía para decirles que, si usted quiere vivir mejor, no hay que votar por los mismos de siempre, hay que darles la oportunidad a aquellos que estamos dispuestos a poner los intereses y las lucas de la Gobernación donde los vecinos lo están pidiendo y por eso estoy en Santiago Centro, porque es mi comuna”.

Los dichos del candidato RN fueron interpretados como un “llamado a votar por su candidatura” en medio del “silencio electoral”, por lo que se presentó una denuncia en su contra ante el Servicio Electoral, la que, sin embargo, no impedirá que su nombre esté en la papeleta el próximo domingo 24 de noviembre.

Cerca de las 23 horas de ayer, Francisco Orrego se refirió a los resultados de las elecciones. Agradeciendo a dios y su familia, el candidato de Chile Vamos anticipó lo que será la segunda vuelta. “Nos queda un mes más (...) yo le voy a hablar de la esperanza, la alegría porque soy un convencido de que las cosas se pueden hacer mejor”.

Claudio Orrego y Francisco Orrego.

Segunda vuelta

Si bien Claudio Orrego logró la primera mayoría, su triunfo en el balotaje no está asegurado.

En el caso hipotético de que los votos de los otros candidatos de izquierda Carlos Pichuante Verdugo (3,92%); Nathalie Joignant (2,82%) y Catalina Valenzuela (5,96%) se traspasen directamente a Claudio Orrego, sumaría 51,4%. Sin embargo, se ve díficil que sectores de izquierda opositores al gobierno de Boric quieran darle su respaldo.

Por el otro lado, si a Francisco Orrego se le suman los votos de Macarena Santelices (Independiente-republicana) 9,74%; de Claudio Rojas (Partido De La Gente) 5,59% y Rodrigo Logan independiente del Frente Social Cristiano con 5,4%, lograría un total de 48,65%.

En este caso, sin embargo, es más fácil que logre el apoyo de sus excontrincantes. Las directivas del Partido Republicano, como los Socialcristianos han manifestado en reiteradas ocasiones que apoyarán en segunda vuelta a los candidatos de Chile Vamos que tengan al frente a alguien de izquierda.

Santiago 27, de octubre 2024 El Gobernador de la región Metropolitana Claudio Orrego emite su voto. Karin Pozo/Aton Chile

Por qué no ganó en primera vuelta

“Orrego hizo una buena campaña, pero le pesó el horrible manejo comunicacional y político del caso Monsalve por parte de La Moneda. Si bien es independiente, funcionó el desgaste desde la derecha al asociarlo al gobierno”, explicó el analista Carlos Correa Bau.

Mientras que para Marco Moreno, académico de la Universidad Central, “el resultado hasta el momento es una mala noticia para las pretensiones presidenciales de Orrego y también para el oficialismo. La segunda vuelta es incierta, porque seguramente la derecha planteará como un plebiscito contra el gobierno seguramente esa será la estrategia de la derecha y con el agravante que se puede complicar aún más la situación del exsubsecretario Monsalve”.

La idea de que esta elección de gobernadores podría catapultar a Claudio Orrego había tomado fuerza en los últimos meses, tras la decisión de Michelle Bachelet de restarse de una tercera candidatura y ante la falta de otros liderazgos en el oficialismo.

Cerca de 36 alcaldes de la Región Metropolitana, de distintos partidos, lo acompañaron el 9 de julio pasado al Servel al momento de presentar su candidatura como independiente, avalado por más de 26 mil firmas, lo que hablaba de su transversalidad.

Orrego dejó de militar en la DC en 2022, en medio del cisma que fracturó a la colectividad, pero mientras la mayoría de sus excamaradas, especialmente los del lote de los “príncipes”, donde él participaba, se fueron a formar movimientos y partidos hacia la centroderecha -Amarillos, Demócratas, Comunidad en Movimiento, entre otros-, Orrego estableció su domicilio político en la centroizquierda y estrechó contactos con el mundo de la socialdemocracia.

Hoy defiende el matrimonio igualitario, y en otros temas valóricos en los que antes tenía una mirada desde el socialcristianismo, ahora tiene posturas progresistas. Hace sólo unos meses, cuando arreciaban las críticas de la derecha en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), Claudio Orrego no tuvo reparos en respaldar su gestión en el municipio. Y desde la Gobernación Metropolitana ha mantenido una buena relación con los jefes comunales de Chile Vamos.

Todo eso hoy está cuesta arriba.