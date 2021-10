Comisión de Constitución del Senado aprueba proyecto de ley de indulto para detenidos del estallido

Por tres votos contra dos, la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta tarde en particular el proyecto de ley que propone un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco de las manifestaciones por el estallido social.

La iniciativa contó con los votos a favor de los senadores Pedro Araya (ind.), Alfonso De Urresti )PS)y Juan Ignacio Latorre (RD), mientras que las negativas corrieron por cuenta de Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

La iniciativa había sido remitida a la instancia por un acuerdo de Comités y luego que la Sala autorizara su discusión en general y en particular. No obstante, la Comisión se pronunció sobre el proyecto en los mismos términos en que lo había hecho con anterioridad durante la votación en general, pues no se discutieron indicaciones.

Al respecto, el presidente de la comisión, Pedro Araya, indicó que el proyecto se votó tal cual fue presentado “porque sabemos que tiene normas de quórum, requiere 22 votos para su aprobación en general y 25 respecto a normas específicas”.

En la ocasión, se aclaró que existen dos normas de rango orgánico constitucional -el primer inciso del artículo 4° y el artículo 5°- que requieren de 25 votos para su aprobación, mientras que el resto del articulado necesita 22 sufragios favorables.

Según informaron desde el Senado, fue el senador Juan Ignacio Latorre, quien es uno de los autores de la iniciativa, el que solicitó abrir un plazo de indicaciones. Sin embargo, el senador Araya explicó que, si bien se autorizó a la instancia a discutir en general y en particular este proyecto, no se la liberó de elaborar un segundo informe, lo que en la práctica implicaba dos discusiones en particular del texto.

Araya agregó que, dada la sobrecarga de trabajo de la comisión, sus integrantes prefieren que se vote en Sala y se vea si están o no los votos suficientes para seguir con su trámite. Además, recordó que el proyecto está sin urgencia, por lo que son los comités los que deben resolver cuando se pondrá en votación por el pleno del Senado.

“Si la sala del Senado aprueba la idea de legislar, va a volver a la comisión para la discusión particular y ahí poder revisar el detalle del proyecto”, destacó el presidente de la comisión, citado por 24H.

El debate

Durante la votación, la senadora Ebensperger señaló que “el proyecto viene mal formulado. Lo que aquí se dice que es un indulto, legalmente es una amnistía y las razones de fondo, que tengo es que soy una convencida que la violencia no puede ser validada de ninguna manera, no puede ser legitimada como una forma de actuar en política (...) Este proyecto confunde quienes son las verdaderas víctimas del estallido social que son una gran cantidad de emprendedores y comerciantes que vieron incendiados y saqueados sus locales comerciales”.

En tanto, el senador Latorre sostuvo que “estas medidas excepcionales como indultos y amnistías, puede ser complejas, controvertidas, pero son excepcionales y han estado presentes en la historia de Chile en distintos momentos en los que se han aplicado (...), creo que ha faltado un poco de voluntad política del sistema político para concretar estas medidas (...), podemos mejorar el proyecto, pero buscar una salida política con sentido de urgencia”.