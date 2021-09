Comisión de Constitución del Senado inicia estudio de nominación de Jean Pierre Matus para integrar la Corte Suprema

Con el fin de estudiar la nominación de Jean Pierre Matus para ocupar el cupo de abogado externo en reemplazo del exministro de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller -quien se retiró del máximo tribunal tras cumplir 75 años a inicios de año-, sesionó este miércoles la Comisión de Constitución del Senado.

Una instancia en la que participó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien presentó los argumentos del Ejecutivo para designar al penalista de la Universidad Católica. “Es un profesional que destaca como académico de excelencia. El profesor Matus ha sido licenciado en Derecho en la PUC, obtuvo los grados de master y doctorado en Derecho en Universidad Autónoma de Barcelona. Pero luego desarrolló estudios de posgrado en la Universidad de Gotinga en Alemania. Él forma parte de una generación de juristas muy notables que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos y que han contribuido al renacimiento y desarrollo de la ciencia penal en Chile”, comenzó diciendo el secretario de Estado.

Asimismo, apuntó a que “es muy destacable el trabajo que ha hecho Matus como historiador de la ciencia penal chilena” y que sus textos han sido “muy frecuentemente” utilizados por alumnos de la disciplina. “Adicionalmente, se ha caracterizado también como un agudo observador del acontecer jurisdiccional y comentarista de sentencia, previo a asumir su rol como abogado integrante de este máximo tribunal”, indicó Larraín.

Matus -agregó el ministro- “ha sido un colaborador activo en el proceso de formación de la ley. Entre 2003 y 2005, participó como miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Foro Penal del Ministerio de Justicia que participó en la redacción del Anteproyecto para el nuevo Código Penal de la nación y, desde 2010 a la fecha, ha participado de manera intensa asesorando -ad honorem- a esta propia comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento”.

También destacó sus funciones como abogado integrante de la Corte Suprema y que el penalista “al asumir estas funciones, renunció a sus compromisos políticos partidistas, puesto que consideró que el desempeño de la labor jurisdiccional no era compatible con el desarrollo de su opción político partidista”. Esto a raíz de la mayor aproximación que ha tenido Matus al mundo político, cuando fichó por el Partido Socialista en 2014. Sin embargo, un año después -bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet-fue designado como abogado integrante de la Suprema y dejó su militancia.

Comisión de Constitución del Senado estudia nominación de Jean Pierre Matus como ministro de la Corte Suprema.

Fue el pasado 23 de agosto que el Ejecutivo -a través de un oficio enviado por el Presidente Sebastián Piñera a la entonces presidenta del Senado, Yasna Provoste- propuso el nombre del académico para ocupar la vacante de Künsemüller. Una nominación que si bien tuvo el respaldo de históricos abogados de derechos humanos, también recibió críticas.

Según señalaron fuentes en el Congreso, hubo molestia en senadores de oposición quienes expresaron su inclinación por el académico José Luis Guzmán. Pero, además, su nombre ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones vinculadas a DD.HH quienes le reprochan su paso como asesor del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

El ministro de Justicia también abordó el tema e indicó que “creemos que esta trayectoria jurídica, académica, jurisdiccional que tiene el profesor Matus, considerando el vasto reconocimiento a su labor que va desde compañeros de curso, abogados de la plaza, académicos del ámbito del derecho penal y derecho procesal penal chileno, el extraordinario y bastante único reconocimiento de profesores destacados de distintos países europeos y de América Latina, nos hacen pensar que estamos frente a una persona que tiene los antecedentes y los merecimientos debidos para cumplir las funciones de ministro de la Corte Suprema”.

“Uno puede decir ‘hay varios nombres posibles y a mí quizás me gusta más este o este otro. Eso es siempre es posible, pero lo que no se puede decir es que el profesor Matus no tiene todas las exigencias en el más alto nivel y rigor para cumplir el cometido de ministro de la CS. Creo que más allá de las opiniones personales, parecería bastante injusto desde mi punto de vista rechazar su nombramiento”, manifestó Larraín.

Y añadió que “las razones que algunos han aducido para poder impugnar su nombre, como las que se refería un grupo de periodistas, están desmentidas por los propios abogados más connotados que defienden causas de DD.HH y por sus fallos”.

“Creemos que estamos frente a una figura destacada del foro penal chileno y que ciertamente cumpliría una gran labor de renovación y fortalecimiento de la Corte Suprema, que es precisamente lo que se busca con la incorporación de abogados externos en su magistratura”, remató.

Para este lunes 13 de septiembre está fijada una nueva sesión de la Comisión para continuar con la discusión del nombramiento, instancia a la que está invitado Matus. Tras ello, para que su nominación sea visada deberá contar con el respaldo de 2/3 de los parlamentarios de la Cámara Alta.

Silva: “Ahora está en manos del Senado”

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, fue consultado por el tema tras una reunión que sostuvo hoy con la Mesa Directiva de la Convención Constitucional. “Él integra una quina formada por la Corte Suprema y, una vez que nosotros hacemos eso, la resolución escapa de nuestras manos”, dijo.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva se reúne con la Mesa Directiva de la Convención. (Foto: Agencia Uno)

“El Ejecutivo hizo una proposición y eso ahora está en manos del Senado. Ellos tendrán que resolver si aprueban la designación del señor Matus o no la aprueban”, aseveró.