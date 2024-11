Comisión de Educación de la Cámara envía nota de molestia al Minsal por ausencia en sesión que abordaría tragedia del INBA

Esta jornada la comisión de Educación de la Cámara de Diputados sesionó de manera especial para abordar la tragedia que afectó al Internado Nacional Barros Arana (INBA).

El pasado 23 de octubre varios estudiantes resultaron heridos por la explosión de un artefacto incendiario en dicho establecimiento.

Por eso, los diputados de la comisión presidida por Emilia Schneider (FA) decidieron llevar a cabo esta instancia. Para ello, invitaron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la directora del INBA, María Alejandra Benavides; el presidente Centro de Alumnos INBA, Salvador Arias; la presidenta Centro de Padres y Apoderados INBA, Branny Figueroa; y el director de Educación Municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco.

05/11/2024 INBA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Una vez iniciada la sesión, los diputados inmediatamente hicieron ver su disgusto ante la ausencia de la ministra de Salud, quien se excusó, pero no envió nadie en su reemplazo.

Por lo mismo, el diputado gremialista Sergio Bobadilla puso sobre la mesa la propuesta de enviar una nota de molestia al Minsal por su falta de representación en dicha instancia. “Yo encuentro lamentable que ella no esté presente, y creo que a lo menos nosotros debiéramos hacer llegar una nota de molestia respecto de su inasistencia porque ni siquiera se tomó el trabajo de enviar, no sé, a algún subsecretario que la pudiera representar. Creo que no es menor el hecho. Por lo tanto, le solicito, presidente, que hagamos ver la molestia de la comisión por su inasistencia de esta comisión”, dijo.

La idea agarró fuerza, y finalmente fue aprobada por la comisión.

Además de Schneider, la comisión está integrada por Mónica Arce (ind.), Sergio Bobadilla (UDI), Felipe Camaño (ind./DC) Eduardo Cornejo (UDI), Karen Medina (ind./Demócratas), Helia Molina (PPD), Alejandra Placencia (PC), Marcia Raphael (RN), Hugo Rey (RN), Juan Santana (PS), Stephan Schubert (Rep.) y Daniela Serrano (PC).