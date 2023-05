Comisión Experta evalúa dejar “en blanco” norma sobre la provisión mixta en salud por falta de acuerdo

Los seis expertos que integran la subcomisión de derechos sociales siguen entrampados en la norma que regula la libertad de elección en el derecho a la salud. Los comisionados -Alejandra Krauss (DC), Flavio Quezada (PS), Alexis Cortés (PC), Jaime Arancibia (Ind.-RN), Teodoro Ribera (RN) y Bettina Horst (Ind.-UDI)- llevan varias semanas discutiendo el nudo político más complejo de la Comisión Experta.

Se trata de la norma que fue aprobada de manera unánime por el pleno del órgano durante la discusión en general de las primeras 192 normas del anteproyecto de nueva Constitución. El inciso que ha protagonizado la disputa es el que establece que las personas podrán elegir entre un régimen de salud privado y uno estatal.

Para la derecha se trata de una norma clave ya que permite consagrar la libertad de elección en dos niveles, tanto para el prestador como para el asegurador. Para la izquierda el asunto también es de alta relevancia ya que han dicho que se trata de una norma “peligrosa” porque constitucionaliza el modelo de las isapres.

Por lo mismo, en la fase de la discusión en particular los expertos ingresaron enmiendas para tratar de acercar sus posturas. Mientras la derecha apostó a que el oficialismo respetara el acuerdo inicial, la izquierda ingresó dos indicaciones. Una apunta solamente a consagrar que existirán cotizaciones obligatorias y otra enmienda distinta circunscribe la libertad de elección solamente al nivel de los prestadores.

Pese a todo lo que han debatido sobre el asunto, con una serie de expertos externos y exministros de Salud invitados a exponer a la subcomisión, ambas bancadas aún siguen sin llegar a acuerdo. Fuentes de la Comisión Experta aseguraban que hasta este lunes los comisionados seguían sin conseguir una indicación que refleje “unidad de propósitos” en este tema.

Intensas tratativas

Buscaron todas las fórmulas. El oficialismo intentó que flotara una indicación -la número 113- ingresada por la derecha, pero a la oposición no le convenció ya que se trataba de una enmienda redactada con otro objetivo. Se exploró la opción de buscar un fraseo que fuera lo más parecido a la base institucional del Estado social, pero tampoco tuvo los apoyos suficientes. Conocedores del debate comentan que incluso la derecha propuso una norma que fijaba un plan básico de salud, pero tampoco convenció al oficialismo.

Pese a que los comisionados afirman que agotarán hasta el último minuto los esfuerzos por conseguir un acuerdo, lo cierto es que hasta el momento eso aún no ha ocurrido. En caso de que ninguna enmienda consiga los cuatro votos necesarios en la subcomisión, la regulación de este tema quedaría en blanco.

“Las diferencias que persisten en mi subcomisión no tienen tanto que ver con artículos completos sino que con normas o frases precisas. Por lo tanto, si eso queda en blanco, no es que no vaya a existir el artículo sobre la materia, sino que solamente ese aspecto podría quedar para que sea completado por la actuación del Consejo”, afirmó el comisionado Arancibia.

En esa misma línea, el académico agregó: “Ese escenario se proyecta para todas las materias en las que todavía está pendiente alcanzar un mejor acuerdo. Efectivamente salud es uno de ellos, según quedó en evidencia en las discusiones que tuvimos con respecto a las enmiendas”.

Pese a eso, Arancibia aún es optimista respecto de la posibilidad de acercar las posiciones: “Ya van siendo muy pocas las materias en las cuales tenemos algunas diferencias y respecto a esas materias me parece que el tiempo que queda para efectos de alcanzar un buen acuerdo todavía es suficiente”.

Sobre este punto, la comisionada Krauss también se refirió a la opción de que el asunto quede sin ninguna regulación en el texto constitucional. “No nos parece extraño que pudieran existir algunos aspectos de los distintos derechos sociales que pudieran no ser resueltos a nivel de texto constitucional. Será ya sea el Consejo Constitucional, y cuanto quisiéramos que el Congreso, el que regule en profundidad cada uno de esos derechos”.

Al igual que Arancibia, la comisionada decé aún es optimista: “Valoro ese aprendizaje, que el diálogo democrático nos permite encontrarnos y también valorar las diferencias y mantener el propósito común de entregarle a Chile el mejor texto constitucional posible”.

Otra de las voces que le quitó dramatismo al hecho de que no se logre acuerdo fue el comisionado Ribera. “Yo no vería en la falta de consenso un quiebre institucional, por el contrario, a nosotros nos han elegido para llegar a acuerdos, que creo que vamos a dar. Vamos a entregar un nuevo texto constitucional, van a subsistir posiblemente algunas diferencias, pero esas van a ser menores”, dijo.

Si en la subcomisión no logran acuerdo en este tema, aún podría quedar una última esperanza en el pleno. Sin embargo, en la derecha comentan en privado que no sería tan grave que el asunto llegue en blanco porque podrán reponer el mismo inciso que hoy rechaza el oficialismo en el Consejo Constitucional, órgano en el que controlarán 2/3 de los escaños. En tanto, la secretaría técnica amplió el plazo para votar las enmiendas hasta este miércoles.