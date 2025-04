Comisión por casa Allende oficia a Contraloría por funcionarios de BB.NN que no asistieron y enviará cuestionario a Boric

En la sesión de este lunes de la comisión investigadora por la truncada compra de la casa en Guardia Vieja del Presidente Salvador Allende, el diputado Andrés Longton (RN), quien preside la instancia, envió un oficio a Contraloría por los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales que no asistieron a la citación.

Para esta reunión estaban citados el ministro Francisco Figueroa, la seremi Metropolitana, Carol Castro; y el jefe de División de Bienes Nacionales, Pablo Maino. Sin embargo, ninguno de ellos compareció ante los parlamentarios.

Si bien, los diputados no incluyeron en el oficio al titular de la cartera, ya que durante la madrugada nació su segunda hija, los miembros de oposición manifestaron su molestia por la ausencia de las demás autoridades, quienes no presentaron excusas.

Longton reclamó que la seremi y el jefe de división no tenían argumentos para faltar a la citación, por lo mismo afirmó que el ente fiscalizador debía pronunciarse sobre una eventual sanción.

“Los funcionarios no necesitan de un superior jerárquico, la norma no lo exige. Por lo tanto, si sujetáramos siempre a que los funcionarios tengan que venir con superior jerárquico las comisiones prácticamente no podrían funcionar", señaló.

Además del escrito enviado a Contraloría, Longton también acordó comenzar a reunir las preguntas que serán enviadas al Presidente Gabriel Boric, una de las acciones que acordaron realizar durante las primeras sesiones de la comisión. Siguiendo el mismo procedimiento que la comisión por el caso Monsalve.