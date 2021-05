“Con el esfuerzo de la gente lo conseguiremos”: A una semana de que venza el plazo, Gabriel Boric aún necesita más de 10 mil firmas para inscribir su candidatura presidencial

07/05/2021 FOTOGRAFIAS A GABRIEL BORIC Mario Tellez / La Tercera

El diputado por Magallanes, que tiene hasta el 19 de mayo para lograr las rúbricas faltantes, aseguró que "pese a los deseos de algunos personajes que se alegrarían que no estemos en la papeleta, nosotros vamos a dar todo para estar ahí, y no me cabe ninguna duda que con el esfuerzo de la gente lo vamos a conseguir”.