Con votos en contra de PC, el FA y abstenciones socialistas: diputados aprueban proyecto que pide a Boric disculparse con Carabineros por “graves imputaciones”

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución -impulsado por Renovación Nacional (RN)- que busca que el Presidente Gabriel Boric se disculpe con las instituciones policiales a raíz de declaraciones que el Mandatario efectuó el pasado 18 de octubre.

En concreto, el acuerdo de resolución -aprobado por 68 votos a favor, 54 en contra 12 abstenciones- “recuerda al Presidente de la República la vigencia en nuestro país de la presunción de inocencia y lo emplaza a disculparse con las instituciones policiales por las graves imputaciones formuladas en el marco del discurso realizado el 18 de octubre pasado en el palacio de La Moneda”.

Los diputados hacen alusión al discurso que el jefe de Estado pronunció ese día desde La Moneda en el marco del tercer aniversario del estallido social.

“De extrema gravedad resultan igualmente los juicios emitidos por el Jefe de Estado en relación al accionar del personal policial en el contexto del estallido social, señalando que ‘como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir’. Luego, en la propia intervención, respecto de los agentes del Estado agregó que ‘para ser claro, las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, agresiones sexuales y hasta muertes, no son aceptables”, dice el escrito formulado por RN.

“En esa línea agregan que “los dichos de su excelencia el Presidente de la República revisten especial gravedad dado que, en ellos parece prescindir de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política y en Tratados Internacionales vigentes en nuestro país. Teniendo a la vista antecedentes de casos que hasta la fecha se encuentran aún en tramitación, no existe una sentencia firme y ejecutoriada que avale el argumento que los efectivos policiales han cometido abusos sexuales, e incluso resulta cuestionable imputar muertes a agentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

La iniciativa -que no tiene carácter vinculante- contó con amplio respaldo de Chile Vamos, Republicanos. En contra se manifestaron el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el DC Eric Aedo y diputados del PPD -Carolina Marzán y Helia Molina (PPD)- y del Partido Socialista (PS): Daniel Manouchehri Jaime Naranjo (PS), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS), Nelson Venegas (PS).

Sin embargo, hubo también abstenciones de los socialistas Danisa Astullido, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto (PS), además del independiente Sebastián Videla.

Se abstuvo también el presidente de la Cámara y diputado DC, Ricardo Cifuentes, y sus compañeros de partido, Felipe Camaño y Héctor Barría.