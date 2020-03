Congreso “virtual”: Senado tiene su primera sesión por videoconferencia y Cámara probó funcionamiento del nuevo sistema telemático

“Presidenta, muchas gracias, no sé si me escuchan”.

La frase es del senador PPD, Jaime Quintana, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), durante la sesión especial del Senado en Valparaíso. Su intervención no es porque el micrófono de su pupitre esté fallando. De hecho, él no está en su puesto, no está presente en el Congreso- al menos físicamente-, sino que en su casa. Y está interviniendo a la distancia a través de videollamada, en la que se convirtió en la primera sesión telemática del Senado en su historia.

Pero Quintana no fue el primer parlamentario en dar su opinión por esta vía, ya que para los registros ese honor quedará su par José Miguel Insulza (PS).

El avance del coronavirus en el mundo, que ha motivado a que las personas se queden en sus casas o trabajen a distancia, fue la causal de un cambio trascendental en el Congreso, y que permite que los parlamentarios puedan sesionar y votar mediante medios telemáticos.

Así la sesión de la Cámara Alta, donde se discutió el proyecto que prorroga la obtención o renovación del permiso de circulación, se efectuó -aparte de los senadores presentes en sala- con una participación virtual de al menos 14 parlamentarios, quienes siguieron el detalle del debate a través de sus casas. Incluso hubo otros, como el RN Manuel José Ossandón que estuvieron pendientes de la sesión desde su teléfono móvil y arriba de un vehículo. Se presentaron algunos problemas de comunicación y de conexión, pero que de todas formas permitieron realizar de forma “normal” la sesión.

Pero no fueron los únicos, ya que en la Cámara de Diputados también se preparan para sumarse al mundo virtual. Es así como la mañana de este viernes el secretario general de dicha corporación, Miguel Landeros, lideró, junto al diputado DC, Matías Walker la primera prueba del nuevo sistema telemático.

En las imágenes subidas por Walker se aprecian tres televisores grandes en donde se pueden ver los pequeños recuadros con los diputados presentes en la prueba.

También se ve cómo el parlamentario DC habla desde su puesto, en el Congreso y es escuchado por sus pares de manera virtual.