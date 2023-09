Consejo aprueba achicar la Cámara a 138 escaños y rechaza norma transitoria de paridad

Tal como estaba previsto, la derecha -con 30 votos a favor, los 17 consejeros de izquierda en contra y la abstención de Germán Becker (RN), Ivonne Mangelsdorff (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)- avanzó en la aprobación de las normas sobre el capítulo de Congreso. La gran novedad del día fue que la oposición logró su cometido y redujo el tamaño de la Cámara. Los consejeros del Partido Republicano y Chile Vamos dieron sus apoyos para conseguir los 3/5, eliminar las bancas de 17 diputados y así pasar de los 155 escaños actuales para dejar la Cámara solo con 138 diputados.

Para llegar a ese número, el Consejo optó por mandatar al Servel a que reformule el sistema electoral. Para eso deberá redistritar todo el sistema, teniendo distritos con magnitud de entre dos a seis escaños.

El artículo sobre este tema lleva la forma de una disposición transitoria. “En el plazo de dieciocho meses contado desde la entrada en vigencia de la Constitución, el consejo directivo del Servel deberá elaborar una propuesta de demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad del voto, y respeto a la división política y administrativa del país en comunas, provincias y regiones, las que no podrán ser divididas o alteradas al dividir o demarcar distritos”, se lee en el inicio de la norma.

Esa propuesta será enviada al Congreso la que deberá ser tramitada por una comisión bicameral. “Si al cabo de dieciocho meses la propuesta de demarcación distrital del Servel no fuera despachada por el Congreso Nacional, regirá la propuesta original del consejo directivo del Servel para la elección de los diputados del año 2029 y en adelante para las elecciones de la misma naturaleza”, agrega el artículo.

Luego viene el corazón del asunto: “La propuesta de demarcación de distritos que deberá efectuar el consejo directivo del Servel a que se refiere la disposición transitoria anterior deberá considerar que la Cámara de Diputadas y Diputados sea integrada por un total de 138 diputados”.

Esa fue la fórmula que negociaron las directivas de los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano. Todo esto contó, durante todo el trabajo del Consejo, del rechazo por parte de la izquierda. Tanto así que en el pleno del sábado, el consejero Christian Suárez (Ind.-PS), afirmó: “Ustedes quieren reducir el Congreso porque quieren dominar el Congreso, porque han hecho un cálculo que nosotros no conocemos”.

Durante el pleno de este lunes, fue el comisionado del PS, Gabriel Osorio, quien reprochó la norma. “Se ha intentado musitar respuestas para llegar al número mágico de 138, se ha dicho que se han escaneado los distritos, lamento que al menos para nosotros sea un conocimiento vedado, secreto, que no esté en libre acceso para todos”, dijo Osorio. El experto cerró diciendo: “Hasta ahora se oyen eslóganes, se musitan respuestas misteriosas, pero se afirma que todo esto solo mejorará la confianza en la política ¿dónde está la evidencia?”.

Desde la vereda contraria, el consejero Germán Becker (RN) defendió la medida. “La cantidad de diputados no me importa mucho, hoy la voy a votar a favor. Creo que se puede conversar todavía, no creo que sea un número mágico. Aquí uno tiene que ver qué privilegia, la representatividad o la gobernabilidad, 138 de alguna manera privilegia un poco más la gobernabilidad”, comentó el exdiputado.

La derecha defiende la medida como una herramienta para combatir la fragmentación política que afecta al Congreso y mejorar la gobernabilidad de la sede de los parlamentarios. Además argumentan que al achicar los distritos, acercan los diputados a las personas, se perjudican las candidaturas extremas ya que se deberán moderar sus posiciones y evitan la existencia de diputados electos con muy pocos votos. Todo esto, aseguran, servirá para mejorar la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Adiós a la norma de paridad de salida

El Consejo, a su vez, modificó un aspecto que venía en el anteproyecto de la Comisión Experta y que hacía referencia a la paridad. Esa norma también quedó como una disposición transitoria y se mandataba al Congreso a tramitar una ley para corregir los resultados de las elecciones parlamentarias para que la sede legislativa quedara con un equilibrio de sexos de 60%-40%. Esa ley tenía una fecha de vencimiento.

Pese a que a último minuto hubo un cambio y la bancada UDI tomó la decisión de apoyar en bloque esa norma, no existió apoyo suficiente para conseguir los 3/5 en el pleno. Los republicanos siempre dijeron que estaban en contra de la paridad de salida y mantuvieron su posición. De esta manera, la paridad se cayó solo por tres votos. Tuvo 27 votos a favor. Toda la izquierda aprobó, todo Chile Vamos también excepto una consejera. Se trata de Ivonne Mangelsdorff de RN, quien se sumó a la abstención de los 22 republicanos.

Junto con esto, el pleno del Consejo aprobó la norma que apunta a combatir el discolaje político. Este artículo establece que perderán sus escaños los parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos. Si bien el anteproyecto, además, extendía esta sanción a los parlamentarios que sean expulsados de sus colectividades, el Consejo eliminó eso ya que la oposición estimó que eso podría prestarse para abusos al interior de los partidos.

El pleno también visó el listado de inhabilidades para ser candidato. En esto uno de los puntos polémicos fue que el Consejo mantuvo la regulación de la Constitución vigente que establece que no podrán ser candidatos a diputados y senadores “las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial”.

Finalmente el pleno aprobó nuevas excepciones para la aplicación del umbral electoral. Este punto es una concesión que hicieron los consejeros a fuerzas externas que se verían afectadas por esta medida, como Amarillos y Demócratas. “Dos o más partidos políticos que concurran en una misma lista o pacto electoral que, individualmente, no hubieren alcanzado el umbral podrán fusionarse para acceder a la atribución de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados si la suma de los votos válidamente emitidos a nivel nacional por cada uno de los referidos partidos políticos es suficiente para alcanzar el porcentaje requerido en el referido artículo 58 (4% o cuatro parlamentarios)″, se lee en esa norma. A su vez se visó que la primera aplicación del umbral sea solo de 4%.