Últimos días de la Convención: constituyentes emiten discursos de cierre entre emotividad y definiciones frente al plebiscito

Ad portas de la votación del informe de la comisión de Armonización de la Convención Constitucional, los constituyentes aprovecharon la sesión de pleno de este sábado para emitir sus discursos de cierre, cargados de despedidas, agradecimientos y definiciones de cara el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Los redactores de la propuesta de nueva Constitución realizaron un balance de la labor desarrollada desde hace un año, en evaluaciones en las que sus posturas por el Rechazo o el Apruebo determinaron ese análisis.

Es así como el convencional de la Unión Demócrata Independiente por Magallanes, Rodrigo Álvarez, confirmó, tal como lo había adelantado a La Tercera su voto por el Rechazo, asegurando que la instancia “presenta varios fracasos”.

“El primer fracaso es el de la unidad de Chile, la verdad es que el texto elaborado no logró presentar una constitución que ayudara a la unidad de nuestro país. Todos sabemos que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre será estrecho, y con ello no hemos respondido el mandato de los chilenos de construir una casa común. El segundo fracaso es el de la estabilidad, en efecto, ya sea gane el Rechazo o el Apruebo, vamos a entrar en un profundo periodo de inestabilidad política. El tercer fracaso, más allá del esfuerzo de la comisión de Armonización, es de la calidad técnica de un texto legal que deberá ser interpretado por jueces o utilizado como base por el futuro Congreso”, afirmó.

Dayyana González de la Asamblea Popular Tocopilla, aseguró que “no fuimos un órgano soberano y terminamos la redacción con presas y presos políticas”. Además, cuestionó el texto de Preámbulo aprobado, comentando que “tampoco nos permitieron dejar por escrito que el origen de este proceso está en la revuelta”. “Nos escandalizamos con la violencia, pero de no haber visto arder sus intereses económicos no estaríamos aquí”.

Por su parte, Daniel Stingo entregó un detalle de instituciones que incorpora la propuesta constitucional como las defensorías del Pueblo y de la Naturaleza, además de derechos que consagra como el derecho al agua y a la sindicalización.

Al agradecer a su familia, la convencional Giovanna Grandón, conocida como Tía Pikachu, por el disfraz que vestía en las protestas tras el 18 de octubre, no pudo evitar las lágrimas.

“He sido interpelada en este hemiciclo numerosas veces, con insinuaciones descalificatorias y clasistas, sobre esto solo quiero decir, yo me disfracé de cara a la ciudadanía y no como quienes lo hacen disfrazados, mañosamente, de socialdemócratas o de reformistas solo para seguir manteniendo todo igual y no perder sus privilegios. Tarde o temprano la ciudadanía sabrá quiénes son los que se disfrazan. El día de hoy lo que nos convoca es un país que pedía cambios. Fue a través de la institucionalidad que como país encontramos una salida a la crisis y de manera democrática decidimos escribir una nueva constitución que sentarán las bases necesarias para un país más justo”, sostuvo la constituyente elegida en la extinta Lista del Pueblo.

“En esta convención primó la lucha de clases”, afirmó Bárbara Rebolledo, constituyente por el Maule con cupo Evópoli, reconocido también como fracaso la labor de la convención y su participación.

“No fue posible, no resultó y no cumplí, lo intenté, traté de tender puentes y conocer a mis compañeros, pero nada funcionó. Siento preocupación, incertidumbre, pero por sobre todo frustración”, expresó. Rebolledo aseguró que su propuesta para el acceso a tratamientos de fertilidad fue rechazada solamente por el sector que ella representaba.

Bernardo de la Maza, a su vez, afirmó que la propuesta de nueva constitución es “radical, extrema y refundacional, muy alejada de lo que los chilenos habíamos querido”. Su crítica se centró en el sistema político creado “que no existe en ningún país”. De la Maza explicó que en la propuesta la palara Estado figura 372 veces y privado solo 11. “Yo rechazaré esta propuesta de nueva Constitución y lo haré con la firme esperanza de que luego demos un paso a una nueva Constitución porque lo necesitamos, una que contenga lo mejor de esta que estamos proponiendo, muchos de los cambios que el país necesita pienso que están aquí redactados”.

Descartando un ánimo radical o refundacional, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en tanto, sostuvo que “lo que proponemos es un esfuerzo colectivo mínimo para ponernos al día como país con los estándares democráticos del siglo que vivimos”.

“Esta nueva Constitución que hemos construido de manera inédita en forma paritaria democrática y diversa, es más que un conjunto de valiosas normas para el Chile de las próximas décadas, es también una representación cada vez más real y clara de lo que soñamos como país, a través de ese diálogo democrático, con tolerancia y respeto. Será tarea de todas y todos concretar con esperanza y amor ese Chile que soñamos y así dejar un futuro digno para las generaciones que vienen”, cerró.