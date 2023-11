“Continuaremos con la acusación a Montes con más fuerza”: diputada Muñoz reactiva libelo tras allanamiento al Minvu

En una “pausa” se encontraba hasta hoy en la mañana la preparación de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), anunciada a mediados de noviembre por las diputadas del Partido Socialcristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, a raíz de su eventual responsabilidad política por los traspasos irregulares de recursos públicos desde su cartera a algunas fundaciones ligadas al oficialismo.

La semana distrital (período de trabajo parlamentario en los territorios), el plebiscito e, incluso, la Navidad, parecían ser factores que comenzaban a jugar a favor del ministro y del enfriamiento del libelo acusatorio, cuya presentación estaba quedando para enero.

Sin embargo, el allanamiento a la sede del Ministerio de Vivienda (Minvu) adoptado por la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), por el llamado caso Convenios, volvió a enardecer el ambiente político.

La diputada Muñoz (PSC), una de las impulsoras del libelo, señaló que las diligencias de la fiscalía “respaldan la presunción de una red de corrupción interna”. “Se han malversado recursos públicos de manera flagrante y es inaceptable que el ministro Montes no hay supervisado adecuadamente el ministerio”

“Existe una negligencia inexcusable de parte del ministro y continuaremos con la acusación constitucional anticorrupción, con mayor fuerza y convicción, a menos que el ministro renuncie en vista de los acontecimientos”, expresó la legisladora socialcristiana.

Días atrás, la misma parlamentaria había admitido que el libelo se encontraba en una pausa por el contexto. “Estamos a ad portas de una semana distrital, se viene el plebiscito y, en ese contexto, hemos decidido, porque se nos ha solicitado por parte de los colegas, que esperemos, que hagamos una pausa, para tomar fuerza luego del 17 de diciembre y enfocarnos completamente a lo que es la acusación constitucional”, dijo el martes pasado.

Si bien Muñoz no dio luces de si el episodio del allanamiento adelanta los planes, sí ofreció una nueva alternativa a Montes si es que presenta su renuncia.

Para presentar una acusación se necesitan 10 diputados patrocinantes, requisito que la diputada dice ya tener asegurado. Sin embargo, para evitar presiones del gobierno y de los otros partidos de oposición (que no han querido plegarse a la ofensiva), ha preferido mantener en reserva las identidades de estos legisladores.

Por ahora, solo se conoce que hay seis parlamentarios dispuestos a firmar la presentación: la misma Muñoz (PSC), Sara Concha (PSC), Roberto Arroyo (PSC) y los independientes Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán y Yovana Ahumada.

No obstante, a pesar de la resistencia de las bancadas de la UDI, RN, Evópoli y del Partido Republicano a respaldar una acusación contra Montes, este jueves en la mañana más legisladores de estos partidos se sumaron a la presión para que el ministro dimita a su cargo.

Incluso, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric. “Se están robando la plata de los chilenos en sus narices y usted no hace nada, mira al techo. Llegó la hora de enfrentar la situación, pidiéndole la renuncia al ministro Montes y la remoción de todos los seremis de vivienda involucrados a lo largo de Chile. Valoramos el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público que están haciendo la pega... Lo que está haciendo la fiscalía es una muestra de que la presencia del ministro Montes no aguanta más en el Ministerio Vivienda”.

“Es tiempo que el gobierno ayude de verdad… y responda como se debe las cosas que son requeridas por la justicia… es impresentable que porque no se responden bien las cosas se tengan que allanar oficinas del gobierno”, dijo el diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la comisión investigadora de la Cámara por este tema y que en varias ocasiones ha dicho que “hace tiempo el ministro Montes debió haber renunciado”.

“Si a raíz de estos hechos, el Presidente Boric no tomas las medidas y no hace efectivas las responsabilidades políticas en contra del ministro Montes y todos los seremis involucrados, incluido el señor Miguel Crispi (jefe de asesores presidenciales), no descartamos ninguna acción, entre ellas la acusación constitucional contra el ministro”, comentó el diputado Henry Leal (UDI).

En sectores no alineados, el episodio también generó debate. El diputado Eric Aedo (DC) planteó que “esto es gravísimo, quiere decir que la documentación que entregó el ministerio no ha sido suficiente para esclarecer los alcances de este caso. Creo que el Presidente de la República y el propio ministro Montes tienen que pensar con total seriedad si es que este es el momento de que el ministro Montes dé un paso al costado”.