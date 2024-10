“Coroneles” y “dinosaurios”: German Codina (RN) lanza críticas a su sector por “ahogar el crecimiento de liderazgos jóvenes”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), lanzó críticas a su sector por la falta de recambio generacional de figuras políticas: “Son muy devoradores, tratan de consumir aquellos liderazgos, por ejemplo, jóvenes”.

“Yo agradezco el cariño que me ha dado la gente durante todos estos años de alcalde y durante los últimos cuatro años, como el RN mejor evaluado del país. Pero si tú te fijas, no existe de parte del partido ningún apoyo concreto para poder proyectar esa figura. Te lo digo de esa manera como también sé que le pasa a (Rodolfo) Carter, y a otros liderazgos jóvenes. Entonces tenemos un partido y un sector en que los coroneles, los dinosaurios y la senatorización de los partidos políticos, lo que ha hecho es ahogar el crecimiento de liderazgos jóvenes”, manifestó

En esa línea, remarcó que en ese punto “da cátedra la izquierda, hoy día tienen un Presidente joven. Mira los liderazgos que se proyectan desde la izquierda y cómo han ahogado a los liderazgos jóvenes en nuestro sector”.

Por otra parte, el jefe comunal abrió la puerta a la carrera parlamentaria una vez que termine su administración el próximo año.

“No descarto la posibilidad de competir, por ejemplo, en la diputación de mi zona: Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana. No lo descarto para el próximo año. Es una de las alternativas serias que tengo, pero también siento que el Congreso está tan desprestigiado, me preocupa que no resuelva los problemas”, señaló.

Y apuntó a que “cuando tienen que salvar a un candidato –me acuerdo que salvaron a Claudio Castro de Renca– se juntan de un día para otro, que no lo habían inscrito, y le permitieron ser candidato. Para algunas cosas se juntan de un día para otro, y otras se demoran en resolverlas, y son justamente las más importantes para la gente. Entonces, yo, desde donde pueda aportar, feliz. Si la gente me lo pide, y allí está lo mío, también responderé positivamente”.