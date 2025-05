“Creo que no va a ser suficiente simplemente reconocer el error”: Tohá molesta ante fallo reconocido por ministro Grau

En una visita a la región del Biobío, como parte de su campaña presidencial, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, manifestó su molestia con lo ocurrido en el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero.

De esta manera al ser consultada sobre la posición en que queda el ministro de Economía, Nicolás Grau -tras reconocer que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras erróneas durante la discusión de la comisión mixta de la iniciativa legal- su respuesta fue contundente.

“Creo que no va a ser suficiente simplemente reconocer el error”, señaló la exministra añadiendo que “yo confío mucho en el criterio de nuestro Presidente (Gabriel Boric)” .

La abanderada presidencial subrayó que “el gobierno tendrá que ver qué decisiones toma, pero yo lo considero lamentable, grave. Muchas veces se cometen errores en las presentaciones, pero en este caso ese error dio lugar a una decisión suponiendo que el impacto no iba a ser de la magnitud que está siendo. Entonces, yo espero que el gobierno considere qué medidas se toman respecto de esto".

En esa línea, puntualizó que es necesario corregir el proyecto de ley.

“En primer lugar, que estamos teniendo impactos que yo, imagino, nadie deseaba. Una planta que se cierra, trabajos que se pierden, familias que caen en la incertidumbre. Segundo, la decisión se tomó además sobre la base de una serie de antecedentes que se ha visto que contenían errores. Entonces, esas son razones suficientes para reabrir el debate y buscar una fórmula distinta”, señaló.

Descuelgues del PS

La candidata también fue consultada sobre el apoyo de algunos socialistas a la candidatura de su competidor en la primarias oficialistas, Gonzalo Winter (FA).

“Yo estoy muy conforme con la decisión que han tomado todos los partidos del socialismo democrático. Todos han acordado apoyar nuestra candidatura de forma unánime o casi unánime”, señaló Tohá, intentando bajar el perfil a la situación.

Además, añadió que “los temas internos de los partidos, cuando hay militantes que tienen posturas distintas, los tienen que ver esos partidos. Yo en lo más mínimo me voy a involucrar y además, no es algo muy extraño que haya opiniones particulares distintas. No lo veo como un fenómeno preocupante para nada, es una cosa totalmente puntual”, sentenció.