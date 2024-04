Cubillos respalda candidatura de Alessandri en Lo Barnechea

La mañana de este sábado, la aspirante a candidata por la alcaldía en Las Condes, Marcela Cubillos se reunió con Felipe Alessandri, la carta de Renovación Nacional para disputar el sillón comunal de Lo Barnechea.

En el encuentro, Cubillos expresó que “nos tocó trabajar muchísimo juntos cuando él era alcalde de Santiago y yo ministra de Educación. Nos tocó enfrentar medidas para combatir la violencia en los colegios y para defender la libertad de enseñanza y el derecho a elegir de los padres”.

Y añadió que “fue una gran experiencia trabajar con Felipe, así que sé que hará una gran gestión acá en Lo Barnechea”.

Por su parte, Alessandri recalcó que “efectivamente, trabajamos duro y ahora estamos en otro desafío, ella va a ser una tremenda alcaldesa de Las Condes, y yo espero reemplazar al alcalde Lira en Lo Barnechea”.

Bajo esa misma línea, proyectó un trabajo en junto a Cubillos “tenemos que trabajar en la ciudad, pensar en nuestras comunas vecinas y buscar los dolores e ir solucionándolos”.

En una entrevista pasada con La Tercera, el candidato señaló que pese a que inicialmente no tenía intenciones de postularse a alguna alcaldía, “la muerte del Presidente Piñera me marcó bastante, porque para mi cumpleaños me llamó, entonces me dice: “Esperemos que su liderazgo municipal, y lo que aprendió durante su trayectoria no quede ahí”. Sin decirme municipio. Pasó lo que pasó, luego de eso distintos líderes de mi sector dijeron que había que poner los liderazgos a disposición. Me llaman de RN y me piden que asuma el desafío por Lo Barnechea”, reveló.