Daniel Jadue (PC): “Tenemos que evitar a toda costa que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de Concertación”

Sin filtro. La tarde de este miércoles Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, volvió a criticar al gobierno de Gabriel Boric, emplazándolos a explicar “sus volteretas” en temas como presos políticos y el quinto retiro, haciendo una dura referencia a Mario Marcel como ministro de Hacienda, y se refirió al papel del Partido Socialista al interior del oficialismo y los conflictos que ya han surgido entre esta tienda y el Ejecutivo.

Jadue -en un transmisión en vivo del programa Sin Maquillaje, conducido por su amigo César Abu-Eid- volvió a pedirle al gobierno de Boric que diera sus razones para el cambio de postura frente a un nuevo retiro de ahorros previsionales, señalando que es necesaria la “consistencia” en política. En ese contexto, apuntó al titular de la cartera de Hacienda: “Todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera, lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”.

Tras hablar del nombramiento, aseveró que “lo que tenemos que evitar a toda costa que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de Concertación que de Apruebo Dignidad”.

Más adelante recordó que cuando él fue parte de la Nueva Mayoría también fue crítico a ella, y aseguró que “si alguien piensa además que porque llegamos al gobierno -soy parte del proyecto, no del gobierno- me tengo que quedar callado, no. Yo también tengo la responsabilidad que uno espera de los buenos amigos. Sabes que los buenos amigos no son los que te dicen que sí a todo y cuando saben que te vas a equivocar, se quedan callados y esperan felices que te equivoques. Son los que son capaces de decirte a la cara ‘te estás equivocando, no sigas, porque esto daña a todos’”.

Además, el alcalde reprobó el actuar del Partido Socialista al interior del oficialismo, en una semana que ha estado marcada por las tensiones entre la tienda y el gobierno, luego de que se anunciara suma urgencia para el proyecto de amnistía a presos en el marco del estallido social.

“Llamado de atención. Apruebo Dignidad hizo un tremendo gesto a partir del Presidente de la República para incorporar al gobierno al Partido Socialista y la respuesta del Partido Socialista ha sido un portazo en la cara para el gobierno. Referido a un tema central en estos días que es darle suma urgencia a la discusión del proyecto para la amnistía o el indulto a los presos de la revuelta. Entonces tenemos que empezar a ser más coherentes en la discusión política para recuperar la confianza de la ciudadanía”, sostuvo duramente.

Sobre la nueva Constitución

Cuando un espectador le preguntó sobre la campaña para defender el Apruebo, el comunista la catalogó como “urgente” e hizo referencia a la “brutal campaña” de grandes empresarios para “generar temor e incertidumbre en torno a la Nueva Constitución “.

Y añadió: “Si hay algo que hay que tener claro es que aunque no nos guste la Constitución como quede escrita, es mil veces mejor que la que la derecha y los grandes empresarios escribieron con Pinochet cuando gobernaban con ellos. Y, por lo tanto, esto va a ser un avance significativo que nos va a permitir abrir un espacio democrático para de verdad hacer una transición hacia una democracia plena”.

Consultado sobre la idea de una tercera vía, expresó que es partidario de los plebiscitos dirimentes, porque “preferiría que las cosas donde hay divergencias profundas se llevaran al referéndum como una pregunta para que la gente optara entre dos o más alternativas, de tal manera que igual el texto quedara con la mayor cantidad de elementos que nos permitan construir este nuevo contrato social”. Y agregó que cree que la Constitución “va a ser aprobada por una amplísima mayoría”.

Además, señaló que no cree que “la Constitución tiene que durar 50 años. La Constitución va a durar lo que dure su sintonía con los pueblos de Chile. Por lo tanto las insuficiencias tendrán que ser corregidas con procesos de cambio constitucional o llegar en un tiempo prudente a una convención nueva o una asamblea constituyente porque esto es siempre abierto”.