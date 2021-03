Daniel Jadue y primarias de oposición: “Nosotros no hemos vetado a ningún partido y no hemos vetado a ningún candidato”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió la tarde de este viernes a la polémica que generaron sus dichos respecto a su negativa a asociarse con “quienes gobernaron con el neoliberalismo”, planteamiento que hizo en una entrevista con El Mercurio y que la candidata presidencial del Partido Socialista Paula Narváez cuestionó al considerar que hacía referencia a la Nueva Mayoría.

En entrevista con Radio Duna, la carta del Partido Comunista en la carrera por La Moneda descartó que haya sido un error la participación del PC en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y aseguró que sus dichos hacían referencia a la antigua Concertación.

“Me encantaría que todos los candidatos fuéramos honestos en el debate y cuando leyéramos la posición de los otros la leyéramos completa y no solo en aquella parte que nos permite hacer noticia. Porque cuando yo dije lo que refieren, primero partí diciendo: espero una primaria de toda la centro izquierda y si no se puede porque no se ve en todos la misma voluntad transformadora, una primaria en el bloque anti-neoliberal y eso lo voy a seguir sosteniendo y esto fundamentalmente es crítica a los gobiernos de la Concertación”, señaló.

Jadue añadió que “con el gobierno de la Nueva Mayoría yo no creo que nos hayamos equivocado, el tema que tenemos y es el que funda la expresión mía, es que nosotros no queremos una nueva alianza en donde después de firmar un programa alguien llegue y nos diga es que no me lo leí y lo firmé sin leerlo”.

Asimismo, el jefe comunal afirmó que “nosotros tuvimos dentro de la Nueva Mayoría una tensión permanente durante los cuatro años que no nos permitió desarrollar el programa ni avanzar”.

“Si usted me pregunta si yo estoy dispuesto a otra experiencia similar yo le digo no. Entonces aquí lo que necesitamos es primero que expresen abierta, pública y nítidamente la superación del neoliberalismo como fin último”, argumentó Jadue, cuestionando a la Democracia Cristiana por la posición de sus legisladores respecto al royalty minero. “Si usted me pregunta a mí, no me queda claro si eso es una voluntad transformadora o no”, comentó.

Jadue recalcó que “yo tengo una diferencia con algunos de los otros candidatos. Nosotros no hemos vetado a ningún partido y no hemos vetado a ningún candidato y estamos disponibles a hacer primarias con todos, entendiendo que hoy día tenemos una voluntad transformadora que debe expresarse nítidamente, por lo tanto, los que quieran ser parte de un proyecto como ese simplemente tienen que manifestarlo con nitidez y nosotros vamos a estar abiertos a participar”.

“Espero que la prosa de la unidad se haga con respeto, sin vetos y efectivamente mirándonos en una mesa horizontal entre iguales. Pero aquí hay gente que parece que pude ir con los comunistas a muchas partes cuando nosotros votamos por ellos, pero no al revés”, sostuvo.

Daniel Jadue además desestimó críticas de otros presidenciables de oposición asegurando que “cuando los candidatos hablan desde el desconocimiento, la ignorancia o el prejuicio, es difícil tener un diálogo transparente y honesto”.