Daniela Peñaloza y elecciones en Las Condes: “Soy la alcaldesa respaldada por Chile Vamos y voy a la reelección con ese mismo apoyo”

Este jueves, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, afirmó que “no hay ninguna duda” de que irá a la reelección por la comuna en las próximas municipales. Esto, tras la tensión que ha surgido en la UDI luego de que la exministra de Educación, Marcela Cubillos (Ind.- exUDI), comenzara la recolección de firmas para patrocinar su candidatura independiente a la alcaldía de la comuna.

En ese sentido, y consultada en conversación con Radio ADN sobre cómo se desarrolla esto en medio de las investigaciones que llevan adelante la Contraloría y el Ministerio Público en el municipio -por temas como las horas extras y la compra de un terreno para un Cesfam-, Peñaloza fue clara en señalar que las causas abiertas “son eso, investigaciones”.

“Y yo soy la principal interesada en que estas investigaciones se resuelvan prontamente, para darle la certeza a los vecinos de que la gestión se hace con cuidado, con responsabilidad, y que también los fondos municipales se ocupan de la forma correcta”, afirmó.

Asimismo, y en cuanto a si esta situación podría o no causar desconfianza en los vecinos y afectar su reelección, la jefa comunal descartó esta situación, indicando que está en continuo contacto con ellos.

“Yo hago terreno todos los días, veo en promedio a dos mil vecinos al mes”, sostuvo. “Soy la primera que noto que hay una gran cantidad de vecinos que están en la ciudad, y yo soy la primera que noto la confianza, el apoyo, el cariño, y el trabajo conjunto que estamos haciendo con los vecinos”.

Daniela Peñaloza y Marcela Cubillos. Las Condes. Fotos: La Tercera.

Junto con esto, la alcaldesa fue clara en señalar que el proyecto de ir a la reelección. “y estar apoyada por Chile Vamos, es porque hemos hecho una buena gestión municipal. Y eso no hay que ponerlo en duda, y los vecinos lo ven así, lo avalan así, y lo respaldan así”.

Consultada sobre si la posibilidad de que Cubillos reúna las firmas y logre su candidatura a la comuna le generaba temor a ella o a su partido -considerando que si es elegida la UDI perdería una comuna en la que gobierna desde hace más de 10 años-, Peñaloza indicó que no.

“No le tengo miedo a competir. Yo llegué a este cargo precisamente compitiendo cuando nadie me conocía, contra una figura importante en ese momento del Partido Republicano, siendo la alcaldesa de todo Chile Vamos, y no solo la gané, la gané con una ventaja que es importante”, afirmó.

En cuanto a su partido, sostuvo, la preocupación principal de la UDI y Chile Vamos “es poder lograr los mayores consensos la mayor unidad y mirar este proceso con esa unidad que requiere la centro-derecha para poder maximizar los resultados municipales para poder ganar las parlamentarias, y así también llegar en mejor pie a la presidencial con un objetivo que es recuperar el rumbo de nuestro país”.

“Yo hoy día soy la alcaldesa respaldada por Chile Vamos y voy a la reelección con ese mismo respaldo y eso no está en duda, porque efectivamente estamos avanzando la comuna en distintos aspectos”, reiteró.