DC aumenta la presión: Directiva de Carmen Frei acuerda invitar a Provoste a una reunión para apurar definición presidencial

A las 15.00 de este lunes se reunió la mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC), liderada por Carmen Frei. El objetivo de la cita fue evaluar el escenario en el que quedaron tanto la colectividad y como centroizquierda, luego de los sorpresivos resultados de las primarias presidenciales del domingo.

En esos comicios -que tuvieron una participación histórica, con más de tres millones de electores- se impusieron los abanderados Sebastián Sichel (Ind) por Chile Vamos y Gabriel Boric (Frente Amplio) por Apruebo Dignidad, dejando en un complejo margen al socialismo democrático, que no formó parte de las primarias legales.

En ese sentido, según cuatro fuentes de la directiva, la mesa DC acordó invitar a la senadora y posible candidata presidencial del partido, Yasna Provoste, a una reunión con el objetivo de apurar su definición presidencial. En la colectividad, de hecho, tras los resultados de las primarias -en que Boric venció por amplio margen al comunista Daniel Jadue-, algunas voces comenzaron a aumentar la presión para que la parlamentaria por Atacama termine con la incertidumbre en el menor tiempo posible y comunique si va a competir o no por el sillón presidencial.

En el partido aseguran que esperan que ese encuentro se dé este martes o miércoles, de manera presencial. Asimismo, no descartan que, de concretarse y que Provoste dé un “sí”, se pueda citar a una junta nacional extraordinaria para proclamarla como la abanderada oficial de la DC. Por ahora, la colectividad tenía fijada esta instancia para el 14 y el 21 de agosto.

El gesto se da justamente en momentos en que desde el PS, el PPD, Nuevo Trato y el PL han insistido en la necesidad de que la candidatura del sector se defina a través de una primaria y no un acuerdo cupular. Así lo reafirmó esta mañana la abanderada de esos partidos, Paula Narváez.

Al abordar las primarias del domingo, la candidata socialista aseguró que, de cara a la primera vuelta de noviembre, el escenario está incompleto.

“El cuadro no está completo, el cuadro está incompleto, porque falta un sector político fundamental en la historia política de Chile, y es el que yo represento, que es el socialismo democrático y el progresismo, que no puede renunciar a estar en esta elección presidencial que se inserta en un momento histórico”, dijo enfática la exministra de Michelle Bachelet.

En ese mismo sentido, agregó: “reiteramos la necesidad de que a través de un mecanismo democrático podamos definir una candidatura única de justamente la Unidad Constituyente y el progresismo, para poder estar en la primera vuelta de noviembre en la elección presidencial. No hay espacio para otra cosa, no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático, que legitime esta decisión. El tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible. Por lo tanto, para este sector político creo fundamental tomar la responsabilidad de hacer esta definición a la brevedad. Es lo que el país exige, demanda y es lo que debemos hacer”.