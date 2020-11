DC desmiente acuerdo en la oposición y llama al Partido Radical a retirar moción de censura contra mesa de la Cámara

La Democracia Cristiana desmintió esta tarde que exista un acuerdo en la oposición sobre la censura presentada durante esta jornada por el Partido Radical contra la mesa de la Cámara de Diputados y, más aún, llamó a los radicales a retirar esta moción ingresada justo después de que se aprobara la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez.

En su cuenta de Twitter, la DC indicó que “desmentimos la existencia de un acuerdo de censura a la mesa de @Camara_cl a pesar de sus errores. Este no es el mejor momento para impulsarla pues contamina y desvirtua el debate de la #AC, que tiene sólidos argumentos. Pediremos que se retire la censura presentada por el PR”.

Con anterioridad, desde la DC el diputado Daniel Verdessi se había referido a la moción de censura presentada por el diputado radical Alexis Sepúlveda, criticando la iniciativa.

“Como jefe de bancada tengo absoluto control sobre las conversaciones que hemos tenido. No hemos tenido ninguna conversación respecto a la censura, previa a esta acusación constitucional”, afirmó Verdessi. “A nosotros nos sorprendió, al diputado Jorge Brito (RD) también lo sorprendió, a todos nos sorprendió esta presentación de un diputado del Partido Radical que a mí, personalmente, no me parece conveniente asociar estas dos cosas”, destacó.

La moción de censura presentada por el diputado Sepúlveda contra la mesa presidida por Diego Paulsen (RN) se dio luego de que la testera de la Cámara impidiera el voto telemático de dos diputados (Camila Vallejo (PC) y Cristóbal Urruticoechea (RN)) que inicialmente estuvieron presentes en el Congreso pero luego debieron retirarse.

De prosperar, la moción de censura debería ser votada en la próxima sesión de la Cámara Baja.