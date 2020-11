Partido Radical presenta moción de censura a la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Inmediatamente después de que la Cámara de Diputados aprobara por 80 votos a favor la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez -quien luego de este resultado renunció a su cargo-, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) presentó una moción de censura a la mesa directiva de dicha corporación, la cual es presidida por el RN Diego Paulsen.

Tras darse a conocer los resultados del libelo y luego de que se determinara que la comisión encargada de formalizar esta acción ante el Senado será definida en la próxima sesión de la Sala, el diputado Paulsen anunció: “Doy cuenta a la honorable Cámara que vienen a declarar la censura, la conducta de la mesa por haber impedido a dos parlamentarios en ejercicio de la prorrogativa de votar proyectos de ley (...), la fundamentación se expondrá en la oportunidad que prevé el reglamento. Está deducida la censura contra la mesa por el Partido Radical”.

Así, en la próxima sesión se votará esta moción que, de ser aprobada, se deberá elegir a una nueva presidencia y vicepresidencia, cargos que desempeñan Paulsen y el diputado Evópoli, Francisco Undurraga.

En respuesta a la iniciativa, el presidente de la Cámara Baja dijo que “me quedo con las palabras de aquellos colegas de todos los sectores políticos que han valorado el trabajo que hemos realizado como mesa (...). Esperamos que la censura se vote el día de mañana de forma telemática, y si ocurre la censura, que esperamos que no ocurra, la votación se hará votación el día martes 10 de noviembre”.

Por su parte, Undurraga expresó que “indudablemente esto atenta contra el resultado del 25 de octubre” y agregó: “Le hemos dado garantía a toda la Sala y el Parlamento”.

La reacción del oficialismo no se hizo esperar. A la salida de la Sala, la parlamentario María José Hoffmann (UDI) aseguró que "ha quedado en evidencia que esto sólo era un negocio de un partido para recuperar la testera de la Cámara. Ni siquiera tuviera la prudencia y valor de esperar al menos 24 horas para hacer la presentación de la censura. Nos parece gravísimo, es un atentado a la democracia (...) Es una vergüenza lo que ha ocurrido que el mismo día que se aprueba la acusación constitucional, se presenta la censura de la mesa”.

Asimismo, el diputado y jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, manifestó que “ha quedado demostrado que para la oposición la política es un negocio (...). La última acción de la oposición, presentando la censura de la mesa, sin ningún fundamento objetivo, es una vergüenza. La mesa de la Cámara de Diputados, ha demostrado durante todo este año un nivel de republicanismo que no ha tenido ninguna mesa desde que estoy en el Congreso”.

“Lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados es una vergüenza. No tienen pudor de evidenciar que la acusación era el precio para cuadrar la censura a la mesa. No los une sacar reformas sociales adelante, sino solamente perjudicar al Gobierno. Una vergüenza”, dijo, a través de su cuenta de Twitter, Diego Schalper (RN).

Por su parte, su par en dicha colectividad, Paulina Núñez, aseguró, en la misma red social, que esta moción “fue el precio que pagó la oposición para votar a favor de la acusación sin fundamento contra el Ministro Pérez”.

El presidente de Renovación Nacional, el senador Rafael Prohens, también se refirió al respecto, manifestando su apoyo a Paulsen. “Es una acusación de censura injusta y desmedida”, dijo.

Cuestionamientos en la oposición

Tras la presentación de la censura a la mesa, algunos diputados manifestaron que esta iniciativa no fue acordada e, incluso, algunos sostuvieron que “nos sorprendió”.

En tanto, el diputado Gabriel Ascencio (DC) sostuvo que “nosotros como oposición no hemos conversado el tema de la censura a la mesa. Va a haber algunos de acuerdo y otros que no vamos a estar de acuerdo. Que la derecha trate de aprovecharse de una situación puntual, es un asunto de ellos”.

Su par y jefe de bancada del partido, Daniel Verdessi, añadió: "Me preguntaron si habíamos tenido algún acuerdo, y digo categóricamente: no hubo absolutamente ninguna referencia al tema de la censura. A nosotros nos sorprendió, el diputado (Jorge) Brito y me señaló que también lo sorprendió, a todos nos sorprendió esta presentación de un diputado del PR que a mí, personalmente, no me parece conveniente asociar estas dos cosas”.

“No tengo ninguna razón por la cual censurar a la mesa que dirige el señor Paulsen. Me parece tremendamente irresponsable lo que acaba de suceder, me parece que además es ponernos a todos -quienes hemos trabajado unitariamente por esta acusación constitucional- en una situación bochornosa e inaceptable. Creo que si uno analiza objetivamente, no hay razón alguna para censura a una mesa que se ha comportado con absoluta corrección a lo que compete su rol”, dijo en tanto la diputada Pamela Jiles (PH).