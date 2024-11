De cara a segunda vuelta de gobernadores: Mundaca responde a críticas de Hoffmann y enlista desafíos que le deparan a la Región de Valparaíso

El candidato respaldado por el oficialismo a la segunda vuelta de gobernadores en la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó sus principales desafíos de cara al balotaje y respondió a las críticas de su contendora, María José Hoffmann (UDI).

A menos de dos semanas de dichas elecciones, Mundaca, quien busca la reelección de la gobernación de la quinta región, señaló en Radio ADN que dentro de los próximos desafíos del año 2025 “viene la licitación del transporte público (...) viene la implementación de los trenes como el eje estructurante del transporte público. Hoy día hay una licitación que tiene que ver con Valparaíso-Limache, Limache-Calera, Calera-Llay llay, Llay llay-Tiltí, y nosotros estamos trabajando también en tener un tren de doble propósito que vaya desde Yayay a San Felipe, de San Felipe a Los Andes, para transformar además el puerto terrestre de Los Andes, no solamente en un sitio de inspección, sino que también en un sitio de transferencia de carga”.

También indicó que se debe seguir trabajando en el tema de la electromovimilidad, en materias de salud y seguridad.

Luego, fue consultado sobre las críticas que manifestó en su contra, su adversaria gremialista, María José Hoffmann, en el mismo medio radial, las cuales apuntaban principalmente a una falta de liderazgo en la quinta región.

Ante la interrogante, Mundaca respondió: “La mentira siempre tiene patas cortas. Y te lo digo en estos términos. Durante tres años y medio hemos generado 12.000 empleos. Hemos construido más de 850.000 metros cuadrados. Instalado más de 3.300 cámaras y más de 12.000 luminarias (...)Y a propósito de liderazgo, el año pasado, cuando teníamos mucha disconformidad con el gobierno central, en materia de presupuesto, concurrimos con 32 alcaldes a las puertas de La Moneda a exigir más presupuesto”.

Así las cosas, también fue requerido por los motivos que no lo llevaron a triunfar en la primera vuelta. “Eso es inequívoco, porque las matemáticas no engañan. Yo gané en 36 de 38 comunas, salvo la comuna de Los Andes y la comuna de Santo Domingo, y sacamos 390 mil votos, mantuvimos los 300 mil anteriores, y sumamos 90 mil votos más. Por cierto, que los votos nulos, los votos blancos, tuvieron un alza importante, más de 270 mil votos, y también, por cierto, las legítimas opciones de Octavio y de Felipe, que sacaron más de 200 mil votos, también efectivamente fueron factores que impidieron que ganáramos primera vuelta, pero las matemáticas no engañan, yo saqué un 34% del electorado, y por tanto sacamos 392 mil votos, solamente superados por la votación que obtuvo Claudio Orrego en la Región Metropolitana”, contestó.