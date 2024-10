Defensa de Muñoz afirma que si oposición vota a favor de la AC sería por “línea jurisprudencial” del juez y no por convicción de pruebas

Ad portas del debate que se dará en el Senado por la acusación constitucional a los magistrados de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, la defensa del juez cuestionado por presuntamente entregar de información privilegiada a su hija para decidir su permanencia en un proyecto inmobiliario, afirmó que en el caso de que la oposición vote a favor del libelo, quedaría instalada como una determinación en contra de la línea jurisprudencial del ministro y no una certeza en base a las pruebas.

“Si toda la derecha se convence, curiosamente, todos se convencen de que la prueba es honesta. Bueno, lo que va a quedar instalado es que no se convencieron de que la prueba era suficiente, sino que quisieron destituir al juez Muñoz porque estaban molestos con su línea jurisprudencial. Yo espero que eso no ocurra”, sostuvo Jorge Correa Sutil en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

El representante de Muñoz ejemplificó con la votación de ayer en la Cámara Baja, en donde hubieron desmarques de los sectores opositores en el fallido libelo contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, porque, a juicio del abogado, se consideraron argumentos y no un planteamiento ideológico.

“Esas personas merecen todo mi respeto. Juzgaron en conciencia qué es lo que los senadores tienen que hacer, y conforme a su conciencia llegaron a la convicción de que se revelaron contra su bloque”, indicó Correa Sutil

Al respecto de la discusión en el Senado, destacó que las acusaciones se voten por separado, lo que no ocurrió en la Cámara Baja. El abogado fue más allá y reiteró la misma solicitud que hizo ante los diputado sobre separar las acusaciones, y así escuchar los alegatos de forma separada.

“Ni siquiera da para que se escuchen los cargos y se oigan las defensas en la misma audiencia. No son procesos iguales. No son causas iguales. No tienen conexión alguna entre ellas. Yo esperaría eso del Senado, independiente de que los capítulos se voten por separado, cada uno de los ministros también se pueden ver por separado”, planteó el penalista.

En esa línea, reiteró que la Cámara de Diputados cometió “un error grandísimo al votarlos juntos” porque implica “una violación de derechos humanos y una injusticia muy grande”.

Y agregó: “Establece un precedente muy serio. Si el día de mañana hay cargos serios contra un ministros en cualquier gobierno de derecha, bastará colgarle a seis ministros más, y derribas al gabinete entero. Le haces a los otros cualquier acusación, pero no puedes declararlos inocentes porque hay cargos muy serios contra uno de ellos”.