Defensa de Vivanco en cuestión previa de AC oficialista apunta a error de causal y a que doble proceso acusatorio es “inútil”

La tarde de este lunes, en medio del debate en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional oficialista en contra de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la defensa de la exvocera del máximo tribunal argumentó en la cuestión previa que es “inútil” e “innecesario” aprobar el libelo, porque hay una segunda acusación que ya avanzó al Senado.

En esa línea, el abogado Juan Carlos Manríquez planteó: “Si esta acusación sigue avanzando se va a producir una doble sanción por el mismo hecho, y eventualmente obtener una doble destitución (…) y se ha definido como una garantía del ciudadano, la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo dos veces por el mismo ilícito”.

“Una doble persecución sucesiva o paralela sobre el mismo hecho, respecto de la misma persona acusada, con el mismo objeto, vulnera las reglas del debido proceso”, indicó.

Además de este alegato, Manríquez fundamentó su exposición en la cuestión previa con el error de causal cometido por la bancada oficialista, que acusaron “haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución” en vez de un “notable abandono de deberes”.

“La causal que se esgrimió en el escrito –que luego se intentó corregir y resultó ser improcedente– era otra. Se dijo haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución, causal que solo corresponde para la justicia para remoción de los ministros o ministras de Estado”, explicó Manríquez.

Y agregó: “Como sus señorías bien saben, en derecho público, cuando el legislador, en este caso y en otras el constituyente, no ha generado competencias, el intérprete no puede crearlas por analogía, ni tampoco puede crearlas donde expresamente el legislador no lo ha dicho. Es una acusación inane”.