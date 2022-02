Delgado por actividades de Allamand en España: “Está designado en un nuevo cargo que ganó con su trayectoria, pero él sigue siendo canciller, aquí no hay un doble rol”

El jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, difundió en sus redes sociales fotografías de la primera “reunión de trabajo” con Andrés Allamand como secretario general electo de la Secretaría General Iberoamericana.

Diputados de oposición expresaron cuestionamientos por la ausencia del ministro de Relaciones Exteriores en días en que se desataba una crisis en la zona norte por hechos de delincuencia asociados a población migrante ilegal.

Jaime Naranjo (PS) afirmó que “claramente hay un notable abandono de deberes” y dijo que el equipo jurídico de su bancada analizaba “si corresponde una acusación constitucional” por la ausencia del ministro en el país. El diputado Gabriel Ascencio (DC) sostuvo que que la autoridad de gobierno “debió haber renunciado en cuanto asumió cargo internacional en Madrid y no ser un Ministro de Relaciones Exteriores ausente” y su par de la Democracia Cristiana Iván Flores anunció un presentación en Contraloría al respecto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, emitió un comunicado precisando que el titular de la cartera “se encuentra haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero y retomará sus funciones el lunes 14 de febrero”.

Este viernes, en un punto de prensa en La Moneda al mediodía, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado fue consultado por el tema.

“Tal como lo ha manifestado la Cancillería, el canciller Allamand está haciendo uso de sus vacaciones, de su feriado. Él si bien es cierto está designado en un nuevo cargo, no está en funciones de ese nuevo cargo, por lo tanto, aún no asume esas funciones y entiendo que en el marco de ese feriado legal tuvo una reunión protocolar, pero está haciendo uso de su feriado, tal cual lo puede hacer cualquier funcionario público”, aseguró.

Delgado señaló que a su entender Allamand participó de “una reunión protocolar, una reunión más bien de carácter social”.

“No tengo la información al detalle, pero sí, él está haciendo uso de su feriado y seguramente en los próximos días estará en el equipo de trabajo con nosotros. Aún no asume en plenitud esas funciones, él está designado, lo designaron en ese cargo, pero él sigue siendo canciller y por supuesto tendrá que asumir una vez que deje de ser canciller”, comentó.

Consultado por las críticas a la ausencia del jefe de la diplomacia chilena, en medio de la crisis migratoria en la zona norte y el encuentro telemático que se desarrollará con autoridades bolivianas para abordar el tema, Delgado dijo que “la coordinación con Bolivia no ha sido fácil, con el canciller Allamand en funciones, o de vacaciones, nunca ha sido fácil, así es que la verdad que no tiene mucho que ver que esté o no esté el canciller en sus funciones. La relación con Bolivia no es tan expedita como quisiéramos, no existe una comunicación fluida como con otros países, no existe también la colaboración muchas veces, que quisiéramos, en materia de fronteras y son justamente los temas que vamos a abordar esta tarde”.

Sobre la actividad que realizó en España su par de RR.EE. sostuvo que “en el marco de sus vacaciones él utilizó el tiempo para, a lo mejor, avanzar en algunos temas que tienen que ver con su nuevo cargo, pero él sigue siendo canciller y lo importante es que está con el mismo compromiso y telefónicamente hemos estado muchas veces en contacto para distintos temas”.

“El canciller está designado en un nuevo cargo que se lo ganó obviamente con su trayectoria, con su experiencia, pero él sigue siendo canciller, aquí no hay un doble rol y fue en el marco del uso de sus vacaciones en donde aparentemente hubo una reunión, más bien de carácter social, entiendo yo, pero la verdad es que aquí lo importante son los equipos de trabajo y con la Cancillería seguimos trabajando”, afirmó el titular de Interior.