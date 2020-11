Delgado presenta plan de trabajo a diputados de Chile Vamos para mejorar relación y reconoce "ciertas carencias en cómo poder enfrentar el trabajo diario”

Flanqueado por algunos jefes de bancada y diputados de Chile Vamos. Así el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio su primer punto de prensa en el Congreso tras haber asumido el cargo hace una semana.

Su alocución frente a los medios se dio tras haber sostenido una reunión con las bancadas oficialistas en la Cámara Baja, donde el jefe de gabinete les propuso un nuevo estilo de trabajo, con uso de tecnología para una mayor coordinación entre los legisladores y el Ejecutivo. Encuentro donde también participaron los titulares de la Segpres, Cristián Monckeberg y de Hacienda, Ignacio Briones.

La visita de Delgado al congreso se dio en medio de las tensiones existentes entre La Moneda y los parlamentarios de Chile Vamos a raíz de la aprobación del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Dicha iniciativa fue aprobada con votos de más de 50 legisladores oficialistas, esto a pesar que la moción no era respaldada por el gobierno. Y también generó una serie de cuestionamientos hacia el Ejecutivo por parte de los diputados.

“Estamos en presencia de una reunión que, para mí al menos, fue una una reunión muy agradable, porque la verdad es que tengo una relación con ellos de hace mucho tiempo, los conozco, pero otra cosa es tener que trabajar y liderar un proceso”, comenzó diciendo Delgado tras la reunión.

El jefe de gabinete calificó de “muy franca, muy directa” la cita con los parlamentarios y con “mucha información” relevante para él. “Una de las cosas que me encargó el Presidente cuando asumí hace una semana es justamente escuchar, poder empatizar, no solamente con la ciudadanía, los alcaldes y las regiones, como lo estuvimos haciendo en La Araucanía y Biobío en estos días, sino que también, por supuesto, con las bancadas de Chile Vamos, que son nuestras bancadas, son las bancadas del gobierno, son los parlamentarios, en este caso diputados y diputadas, que por supuesto tienen una muy relevante, no solo a nivel político-general, sino que también representan la capilaridad del territorio”, indicó el titular de Interior.

En ese sentido Delgado aseguró que le interesa tener los vínculos necesarios para poder determinar diagnósticos y poder trabajar con los parlamentarios “de manera integrada y por supuesto, también de manera solidaria desde el punto de vista de sus necesidades”.

“Por eso les traje una propuesta, que conversamos y para mí fue una reunión tremendamente enriquecedora porque pude determinar que efectivamente pueden haber algunas situaciones, que hayan ciertas carencias en cómo poder enfrentar el trabajo diario. Y, en ese contexto, lo que el Presidente me ha pedido es fortalecer la relación con las bancadas y poder trasmitirles que va a haber una comunicación distinta”, agregó.

Justamente el tema de la relación y diálogo con el gobierno era uno de los temas que los jefes de bancada de Chile Vamos habían pedido en días anteriores al Gobierno.

“Les he presentado un plan de trabajo también en dónde ellos van a poder tener una relación no solamente con el ministro del Interior, por supuesto ya la tienen con otros ministros. Acá es muy importante la relación, por ejemplo, con el ministro Monckeberg, con el ministro Briones. Por estos días ni hablar. Pero también creo que el rol del ministro del Interior es generar nuevas y mejores estrategias que también se adecúen a los nuevos tiempos de poder recabar información, de tener esa información día a día, semana a semana y dar respuestas oportunas también a las necesidades de diputados y diputadas que son tan relevantes para nosotros”, indicó.

Previo a la cita, el ministro Monckeberg abordó las tensiones con el oficialismo, descartando un “quiebre”, pero sí reconoció que “ha habido un poquito de temblores grado 7 digamos, pero creo que vamos a salir bien adelante”.

Segundo retiro 10%

Delgado también abordó el avance en el Congreso del proyecto que busca un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Al respecto, el jefe de gabinete mostró su preocupación por la gente que quedará sin fondos previsionales en caso de que se apruebe la iniciativa y hagan retiro de dichos dineros.

“Ya tenemos 2 millones de personas que han quedado sin su fondo previsional, más las personas que trabajan y que trabajan en la informalidad y que, por supuesto, no tienen esos fondos y eventualmente eso puede sumar 2 millones más. ¿Qué propuesta le tenemos para esa gente? O sea, aquí no se trata solamente de ir proponiendo ideas, necesariamente para las personas que tengan fondos de pensiones, sino que también tenemos que ser responsables con las personas que gradualmente van a ir quedando sin fondos de pensiones”, aseguró.

Sobre el trabajo del gobierno en el Senado, donde ya tres parlamentarios oficialistas han dicho que aprobarán la propuesta, Delgado indicó que “esa es una estrategia que se está trabajando en este momento con el ministro Monckeberg y el ministro Briones y con los parlamentarios por supuesto, una estrategia que tiene que ver con beneficiar a las personas que progresivamente van a quedar desprotegidas desde el punto de vista de sus pensiones”.

"Lo he visto en los territorios, sé que hay mucha gente que trabaja en la informalidad, sé que hay mucha gente que ya quedó sin sus fondos adicionales. Que, seguramente, se va a sumar otras dos millones de personas sin sus fondos y no queremos que eso afecte a las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables requieren una estrategia distinta. Y por eso en el gabinete se están trabajando estrategias en esa línea”, cerró.