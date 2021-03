Delgado regresa a La Moneda tras hospitalización por Covid: “Hay que cuidarse, si uno no detecta el virus a tiempo lo puede pasar muy mal”

Tal como lo adelantó ayer La Tercera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, retomó sus funciones este viernes en la Moneda, tras ausentarse por más de 10 días debido a una licencia médica por Covid-19.

La semana, el jefe de gabinete incluso fue internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea donde fue dado de alta durante el fin de semana.

“Efectivamente si uno no puede detectarlo a tiempo puede pasarlo muy muy mal, efectivamente en mi caso fue con neumonia, eso complicó las cosas, pero yo creo que también el testimonio de uno puede servir para que la gente se siga cuidando”, comentó el secretario de Estado, al llegar a Palacio.

Sobre la vacunación, el ministro comentó que “avanza, avanza muy bien, pero otra cosa distinta es seguir cuidándonos, porque más allá de la vacuna tenemos la circulación del virus y esto no es juego, no es chiste, uno se puede contagiar en cualquier lado, no necesariamente tiene que ser contacto estrecho de alguien”.

“En mi caso nunca nadie me dijo mire ministro usted tuvo una reunión con un persona, esto fue absolutamente inmanejable del punto de vista del contagio”, relató.

“Estamos en presencia de un virus que ataca la parte física, pero también la parte emocional de mucha gente, hay que seguir cuidándose”, recalcó, a la vez que señaló que su familia evoluciona bien, aunque su esposa tiene unos días de desfase respecto a su contagio, “pero todo se está manejando como corresponde”, cerró Delgado.

Entre sus actividades de esta jornada, el jefe de gabinete sostuvo esta mañana una reunión de coordinación con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien lo reemplazó en el cargo durante los últimos días.