Desafíos del oficialismo para 2024: Carmona apunta a “consumar compromisos” y detener propuestas “chantajistas” de la derecha

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este domingo a los desafíos que tiene para este 2024 tanto el gobierno como los partidos oficialistas. Pero también del propio PC.

La reflexión del timonel comunista se da luego del Pleno del Comité Central de la colectividad, que se desarrolló entre este sábado y domingo, y en el que se delinearon las principales estrategias para este año, en que hay elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Pero, además, tras una semana en que se acrecentó la molestia de la tienda -como también del Frente Amplio- con el gobierno por el anuncio de la revocación de las pensiones de gracia a raíz del estallido social de personas que hayan cometido delitos graves.

Esa crítica la cristalizó el diputado del Partido Comunista Boris Barrera, quien tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric, señaló: “Esta es una aberración sin precedentes, que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se le violaron los derechos humanos, que fueron mutiladas, torturadas, personas muertas, con perdigones en sus cuerpos, que aún no tienen justicia. Si no hay reparación, estamos ante una perpetuidad de esta impunidad que es intolerable y agrava más la situación”.

Desde la bancada señalan que tienen pendiente conversar con el Ejecutivo, ya que otros diputados del partido se plegaron a los cuestionamientos de Barrera, quien integra la comisión investigadora de las pensiones de gracia otorgadas por violaciones de derechos humanas cometidas durante el estallido.

Carmona, por su parte, afirmó en la semana que que “si una persona demuestra que sufrió atropellos a los derechos humanos, por parte de las fuerzas policiales que, abusivamente, lo afectaron quitándole la vista, no entendería que el ojo de una persona que no es delincuente vale más que el de una persona que es delincuente. Estaría igualando las obligaciones del Estado con las de quien haya delinquido. Lo otro sería salir a justificar un: salgan a cazar y afecten los derechos humanos de las personas, en total si son delincuentes no hay problema y eso no es así”.

Más allá de esas diferencias con el Ejecutivo, en esta jornada el presidente del PC apuntó a la necesidad de unidad en los sectores progresistas y de izquierda, que conforman las fuerzas de gobierno.

“Si no tenemos la capacidad, todos los partidos -aquí nadie tiene más responsabilidad que el otro- todos tenemos la misma responsabilidad de concluir en una propuesta que represente una anchura, una amplitud del punto de vista unitario”, dijo en diálogo con el programa “De domingo a domingo” de Radio Nuevo Mundo.

De acuerdo a Carmona, “la primera gran motivación” para lograr esta unidad, que, a su juicio, implicará necesariamente ceder, “debe ser derrotar a la derecha”.

“Impedir que la derecha siga avanzando con sus propuestas y políticas tan reaccionarias, tan antipopulares, tan chantajistas, tan inmorales. Digo inmoral por una falta de ética para someter a una verdadera situación de rehén los derechos más elementales de la gente”, recalcó.

Sobre esa postura que atribuye a la oposición, planteó que “ellos creen que están golpeando al gobierno cuando se cruzan contra una reforma tributaria y están golpeando a la población que le hace falta que el Estado de Chile tenga una mayor capacidad de recursos para atender políticas sociales que no son para los militantes del gobierno, son para toda la población que vive tal o cual situación”.

En ese sentido, dijo que gobierno y oficialismo “tenemos todo el año entero para cumplir tres años (...) y la posibilidad de consumar compromisos contraídos”.

Desafíos para el PC

En la entrevista, el timonel comunista también abordó los desafíos de su propio partido, que fue uno de los temas que se trataron en el Comité Central durante el fin de semana.

“El Partido Comunista de Chile es el partido que reúne legalmente más adherentes a nivel de todos los partidos políticos. Tenemos que ver que haya un paso cualitativo en una proporción importante de ellos, y de adherentes que pasen a una militancia activa”, sostuvo.

En segundo término, destacó que otra de las metas “es tener presencia en casi los territorios, por la vía de que vamos a entregar una oferta de, por ejemplo, la batalla municipal en todas las comunas de Chile”.

Para los comicios programados para el próximo 27 de octubre, para elegir a los responsables de la administración comunal y regional, Carmona dijo que la ex comisionada constitucional Karen Araya “va a jugar un papel muy destacado activando las campañas municipales”. Y agregó que “así lo harán también otros liderazgos, por ejemplo Daniel Jadue, que ya no va a la reelección de alcalde (por Recoleta). Va a tener liderado su tiempo”. En ese mismo plano, también dijo que va a cumplir un rol la diputada Karol Cariola.