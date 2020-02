Desbordes critica video divulgado por Allamand: "Es revivir la campaña del Sí"

El presidente de RN, Mario Desbordes, mostró su descontento ante uno de los videos compartidos por el senador Andrés Allamand (RN) y otras figuras de su partido en que se muestra a una persona encapuchada alimentando una barricada en plena vía pública y con el que se llama a votar por la opción “rechazo” en el plebiscito del próximo 26 de abril.

“Rechazar es condenar la violencia, es terminar con la destrucción, es preocuparse por la seguridad de los chilenos. El voto de muchos es capaz de frenar la violencia de unos pocos", sostuvo Allamand al publicar el registro en su cuenta de Twitter, lo que fue criticado por el timonel de Chile Vamos.

Consultado por este tema en Radio Cooperativa, Desbordes comentó que “no le gusta” el video que están compartiendo los militantes de su partido que votan por el rechazo. "Lo conversaremos personalmente con ellos, pero qué le voy a hacer (...) A mí no me gusta la figura porque es revivir la campaña del Sí y el No (del plebiscito de 1988).

“Yo le pregunto a los auditores de lado y lado si se cumplieron los vaticinios de quienes estaban por el Sí, de que se iba a volver a la violencia, de que se iba a destruir todo (...) y quedó de manifiesto que esa campaña era falsa”, comentó Desbordes, y agregó que "No creo que sea bueno caer en esa campaña ".

Desbordes también sostuvo que “hay hechos de violencia aislados, pero graves; valoro el llamado a condenar la violencia y ojalá la podamos combatir y aislar, pero no es una violencia que impida que el país funcione”, y aseguró que existen las condiciones para realizar el plebiscito: “No veo por dónde no se lleve adelante el plebiscito; la mayoría de la gente que se manifestaba quiere que haya un plebiscito”, dijo.

Amenazas de muerte

El presidente de Renovación Nacional relató en conversación con Cooperativa que ha recibido amenazas de muerte, pero que ha rechazado aceptar protección policial.

“A mí me llegan amenazas cada cierto rato, amenazas de muerte, y uno está más curtido, sostuvo, y agregó: “Las he denunciado, la Fiscalía las está investigando, siguen llegando, más a goteras de lo que era al principio”.

“No tengo protección. Creo que los Carabineros se necesitan en la calle y no acompañándonos a los políticos”, dijo el diputado.