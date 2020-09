Desbordes por acusación constitucional contra Mañalich: “Hay un sector de la oposición, el Frente Amplio sobre todo, que las presenta cada mes y medio”

Esta mañana, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a la acusación constitucional que fue presentada con firmas del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Radical y el PPD en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

El respecto Desbordes comentó en radio Infinita que “hay un sector de la oposición, el Frente Amplio sobre todo, que presenta acusaciones cada mes y medio más o menos en promedio”.

“Está bien, hay que usar las herramientas que nos da la Constitución para distintas autoridades, en este caso el congreso, pero hay que utilizarlas bien”, consignó.

“En este caso puntual, contra el ministro Mañalich, la verdad es que creo que no hay ningún fundamento. Uno podrá cuestionar lo que se hizo o no, pero no da para acusación constitucional”, aseguró.

Según Desbordes, “no podemos seguir encrispando los ánimos. No podemos seguir generando peleas constantemente de cara a un proceso que se nos viene de un año en elecciones, algunas de ellas sensibles como el plebiscito y la elección de constituyentes si gana el Apruebo”.

“Los políticos deberíamos ayudar a que el ambiente mejore, que sea de diálogo, de discusión de ideas, de debate firme muchas veces, duro quizás, pero no de una guerrilla. Tenemos responsabilidades como autoridades para tratar de frenar la violencia... por lo tanto, el ejemplo que tenemos que dar es bien distinto al que se da con estas acusaciones”, aseveró.

Cabe consignar que el documento que acusa a Mañalich tiene dos capítulos, en los cuales se acusa al extitular de Salud de haber infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y del “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”.

“Es un acto nomás”

En otro tema, se refirió a la Parada Militar que este año se realizará en la Escuela Militar debido a la suspensión de actividades masivas a consecuencia del coronavirus.

“Me nombraron en pandemia así que sabíamos que esto sería así. No alcanza para Parada Militar, es un acto nomás. Espero el próximo año me toque una con cientos de miles de personas, como todos los años”, dijo.

En tanto, volvió a referirse al proyecto de Infraestructura crítica: “Lo único que busca es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. No se hacen cargo de la seguridad pública, no tienen un rol de policía, no les va a tocar estar controlando manifestaciones, muchedumbre ni nada de eso. Es estrictamente ayudar a custodiar lugares físicos. No estamos hablando, ni de cerca, que se hagan rol policial”.

“Hago un llamado a la oposición a que ejerzan su derecho. Pero no inventemos cosas que no son. No digamos cosas que no tienen nada que ver con el proyecto. debatamos en torno a verdades. Se han tergiversados muchas cosas. Se ensucia el debate. Al inventar, terminamos hablando idiomas distintos”, cerró.