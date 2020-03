Desbordes por críticas de Van Rysselberghe tras aprobación de paridad con votos RN: “Ella necesita polarizar. Tiene un problema complejo con J.A Kast y su electorado”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respondió a la timonel de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe quien dijo sentirse “dolida y desilusionada” con sus pares de RN luego de que aprobaran en la Cámara y el Senado el proyecto de paridad de género impulsado por la oposición. Tras estas declaraciones, Desbordes sostuvo que el partido tiene la “conciencia tranquila” y aseguró que la senadora “necesita polarizar y tiene un problema muy complejo con lo que está pasando con José Antonio Kast y su electorado”.

Esta mañana, Van Rysselberghe sostuvo a T13 que de parte de RN “no hubo ninguna voluntad de negociar para buscar mecanismos alternativos. Nosotros presentamos tres mecanismos distintos que permitían asegurar la paridad sin tener que asegurar los resultados y de manera incompresible, teniendo asegurada la paridad en el mecanismo, RN opta por pactar con la izquierda”,

“Ni la oposición ni el oficialismo tenían los votos suficientes para imponer una fórmula. Sin embargo, la oposición nunca se abrió a poder negociar, pese a que les presentamos tres alternativas, que obtenían el mismo fin. Y creo que es porque sabían que tenían los votos (de RN) para aprobarlo”, comentó la legisladora, y agregó que “para nosotros es desilusionante porque uno actúa en una coalición asumiendo de que parte importante de las relaciones con la coalición se dan bajo el supuesto de la palabra empeñada se respeta”.

Sin embargo, la dirigenta de la UDI descartó de que nuevamente congelaran su participación en Chile Vamos. “Estamos en un mes complejo donde todos los pronósticos dicen que se requiere de la unidad de Chile. La política tiene que dar señales. Y la señal es que a pesar de las diferencias, las desilusiones y los dolores somos capaces de manejar eso por el bien de nuestro país”.

Consultado sobre este tema, Desbordes contestó: “Yo no voy a polemizar con la presidenta de la UDI. Entiendo que a ella le acomoda un ambiente polémico, polarizado, a mí no. Hicimos todo lo posible por lograr un acuerdo con las propuestas, porque no fue solo una la que hizo Chile Vamos a último minuto por lo demás; pero no estaríamos discutiendo estas fórmulas de paridad, si los partidos políticos hubieran hecho la pega con la paridad de entrada, con las cuotas de entrada. Y que se hagan responsables los partidos políticos que llevaron candidatas solo por cumplir la ley, sin cumplir el espíritu”.

El diputado también sostuvo que le parece que es “un poquito fuera de lugar” los cuestionamientos del partido de que la fórmula aprobada “no es democrática”. "En todos los sistemas hay ciertas distorsiones. En el sistema proporcional que utilizamos para concejales y alcaldes quedan personas fueran que tienen más votos que muchos que entraron o fueron electos. Y es un poco complejo cuando por un lado se defiende el binominal y luego ayer se habla de que esta fórmula no es democrática”.

Sin embargo, Desbordes insistió en que "no voy a polemizar con la senadora. Ella necesita polarizar, necesita pelear, tiene un problema muy complejo con lo que está pasando con José Antonio Kast y su electorado. Que lo resuelva, le deseo lo mejor en su gestión como presidenta de la UDI. En lo que respecta a RN, estamos con la conciencia tranquila. El partido votó ayer dividido, efectivamente, pero de forma democrática y respetuosa. No hay ningún problema entre nosotros. Y yo, por lo menos, duermo con mi conciencia tranquila”.

“Lo que pasa es que tenemos distintas visiones de lo que es ser de derecha. Yo creo en la economía social de mercado, somos un partido realmente vinculado con la clase media. Y por lo tanto, con la senadora tengo una visión distinta. Para mí no es ser de izquierda plantear un sistema mixto de pensiones, en avanzar en pensiones dignas, considerando el concepto de solidaridad. Para mí no es ser de izquierda plantear un sistema de salud donde hay un plan universal para todos los chilenos”, sostuvo el timonel de RN.