Desbordes dice que respetará prescindencia solicitada por Piñera frente al plebiscito

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, reaccionó esta mañana a las declaraciones que ayer emitió su par de Relaciones Exteriores, el canciller Andrés Allamand, quien manifestó que hay sectores de la centro derecha que apoyan la opción “Apruebo” en el plebiscito constituyente ya que “se suman al carro ganador”.

En conversación con TVN, el canciller expresó que “si estuviera la centro-derecha unida”, el “Rechazo” obtendría un apoyo del 40% en el referendo. Además, agregó que “hay mucha gente que se suma al carro ganador, dice ‘mira va a ganar el apruebo, por qué no nos ponemos con el que va a ganar’ y yo no puedo ser más distante de ese punto de vista. Uno tiene que defender sus convicciones”.

Consultado sobre esto, Desbordes indicó en Cooperativa que “esa es la opinión del ministro de Relaciones Exteriores, no voy a entrar en esa discusión con el ministro”.

“Yo mi opinión la di hace mucho rato y planteé cuál era mi posición no porque crea que va a ganar o perder una posición. Uno en estas cosas está por convicción, no porque crea que hay que estar del lado ganador. Esa es la opinión del canciller y yo no voy a emitir ninguna opinión más”, dijo.

En esa línea, manifestó que “hay que respetar a la gente que está por el Rechazo y por el Apruebo en cualquier lugar político y también en la centro derecha”.

Igualmente, el secretario de Estado aseguró que respetará la prescindencia que le solicitó a los miembros del gabinete el Presidente Sebastián Piñera y que por este motivo no entregará declaraciones con mayores detalles sobre su posición frente al referendo. “Eso lo voy a respetar, no voy a hacer campaña por la opción que yo apoyo, no voy a hacer actividades”, sostuvo.

“Espero que el plebiscito salga muy bien, que la gente salga a votar, que resulte la fiesta de la democracia. Esta es una oportunidad única para que los chilenos tengamos una Constitución en democracia, ya sea para que reformemos esta si gana el Rechazo o una nueva si gana el apruebo. Hasta ahí llego en términos de opinión”, añadió.

En cuando a la participación en las elecciones de octubre, el ministro dijo que cree que acudirá una gran cantidad de personas a votar “salvo que la pandemia diga otra cosa”.