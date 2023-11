Desde Washington: Boric dice que le “consta” que Biden “comparte la preocupación” por la guerra en Gaza

Tras su participación en la sesión plenaria de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), como parte de su gira a Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric visitó este viernes el Monumento Conmemorativo Nacional de Martin Luther King, Jr., levantado en Washington DC.

El memorial homenajea al reverendo Luther King Jr., quien lideró un movimiento no violento en favor de los derechos civiles, que buscaba acabar con la segregación y conseguir una mejor educación y vivienda en los estados del sur de Estados Unidos. En 1964 recibió el Nobel de la Paz y recordado es su discurso “Tengo un sueño”. Fue asesinado el 4 de abril de 1968, en el Motel Lorraine, en Memphis, Tennessee, donde se hospedaba con regularidad.

Desde el monumento, el Mandatario se dirigió a la prensa, ocasión en la que se volvió a referir a la reunión bilateral que sostuvo este jueves con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en la que hablaron “con mucha honestidad” -en palabras de Boric- sobre la guerra en Medio Oriente.

“Le manifesté al Presidente Biden nuestra preocupación por lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Día a día el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8.000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el derecho humanitario internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable”, dijo Boric ayer, además de reiterar que también condena el actuar de Hamas.

En esta jornada, el mandatario fue inquirido sobre de la postura de Estados Unidos en el conflicto.

-Usted ha llamado reiteradamente a respectar el derecho internacional, ¿cree que Estados Unidos quizás ha sido débil en ese llamado?

“Cada país tiene que responder por sus actos, y con la tranquilidad que me quedo de este viaje es que el presidente Biden me consta que comparte la preocupación, que no hay ninguna duda en la condena a los atentados terroristas de Hamas, y que las respuestas militares tienen límites”, respondió el Jefe de Estado.

Boric también fue consultado para saber si Biden le había comentado respecto a las conversaciones con Israel para evitar más muertes de civiles.

“Lo que puedo decir es que compartimos la preocupación. Lo conversé también con el primer ministro de Canadá (Justin) Trudeau, compartimos la preocupación por las muertes en Gaza. Y nuestra posición es que el derecho a defenderse de un país tiene límites y ese límite es el derecho humanitario internacional, y desde nuestra perspectiva, creemos que Israel está violando el derecho humanitario internacional”, apuntó el Mandatario.

Y luego volvió a insistir, “para no dejar espacio a dudas”, dijo: “Nosotros condenamos categóricamente los atentados terroristas de Hamas y llamamos enfáticamente a la liberación de todos los rehenes. Dicho eso, también creemos que la respuesta del Ejército d Israel y del gobierno de Benjamin Netanyahu ha ido más allá de la proporcionalidad que corresponde y se ha transformado en un castigo colectivo al pueblo palestino, no solo en Gaza, también en Cisjordania”.

“Compartimos la preocupación, y lo conversamos con Gustavo Petro (presidente de Colombia) también, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder tener un alto al fuego. Hoy día eso no se ve fácil, pero la comunidad internacional no puede mirar hacia el lado en este conflicto y la cantidad abrumadora, desoladora, desgarradora de muertes de niños, niñas, mujeres, civiles que está sucediendo día a día en Gaza”, recalcó.

Sesión plenaria APEP

Horas antes, el Presidente Boric fue parte del pleno de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), encabezada por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ella se trataron temas relacionados con el desarrollo y la migración.

Además del mandatario chileno y el norteamericano, participaron los mandatarios Dina Boluarte de Perú, Gustavo Petro de Colombia, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, y en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la canciller Alicia Bárcena. Además, estuvo presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En la mañana también, el Jefe de Estado participó en la fotografía oficial de la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

Como parte de sus últimas actividades en Washington, en la tarde el Presidente Boric sostendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn y un encuentro protocolar con la U.S. Chamber of Commerce.