Diálogo sobre seguridad: Tohá se reúne con legisladores oficialistas y de oposición para avanzar en “agenda conjunta”

Diputados y senadores oficialistas y de oposición llegaron este lunes al Palacio de La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá. ¿El motivo? Concretar la primera reunión transversal para avanzar en un acuerdo nacional de seguridad.

Al encuentro asistieron parlamentarios desde el Partido Comunista hasta republicanos, con el fin de delinear la metodología que se desplegará para avanzar en un plan que reúna un conjunto de iniciativas propuestas por todas las bancadas que integran el Congreso.

Tras el encuentro, en el marco de una vocería en La Moneda junto a las ministras de Justicia, Marcela Ríos, Segpres, Ana Lya Uriarte y de la Segegob, Camila Vallejo, Tohá se refirió al encuentro al ser consultada por casos de delitos violentos ocurridos el fin de semana, como el asalto a una tienda de computación al interior de un mall.

“En este tipo de delitos el gobierno está poniendo la máxima prioridad, esa es la razón por la cual estamos trabajando por ejemplo en una agenda conjunta con las distintas fuerzas políticas, que hoy día tuvo su primera reunión”, expresó la secretaria de Estado.

Longton dice que agenda legislativa “requiere urgencias”

Uno de los primeros en salir de la cita fue el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton. El diputado advirtió sobre dificultades para alcanzar “unanimidad” en la mesa de trabajo y apuntó a convocar acuerdos respaldados por una “mayoría que esté dispuesta a avanzar en una agenda que está en el Congreso que requiere urgencias”.

“Si nos sentamos en una mesa donde busquen unanimidad va a ser de sordos, porque el problema que hemos tenido en el Congreso es principalmente con Apruebo Dignidad, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, quienes no han dado sus votos para avanzar en materia de seguridad”, afirmó el parlamentario.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Por su parte, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper comentó que como partido entregaron una propuesta con diez puntos. Además, cuestionó los plazos de la agenda de trabajo establecida por el Ministerio del Interior, los que -a su juicio- “son demasiado holgados”.

“Lo que al final del día importa es cuáles son las iniciativas que pueden profundizarse en el Congreso, y en eso el gobierno podrá que tener todas las reuniones prelegislativas que quiera, pero tiene que presentar discusión inmediata a los proyectos de ley que son prioritarios”, expresó.

Ossandón propone representación proporcional

El senador de la misma colectividad, Manuel José Ossandón, por su parte, planteó que el diálogo debía considerar una proporcionalidad de las distintas fuerzas políticas, en relación a la representación que tiene cada una en el Parlamento.

“Lo único que planteé fue como senador de Renovación Nacional fue que este tipo de reuniones son exitosas cuando son proporcionales. Me explico. En el Senado, por ejemplo, cuando trabajamos con comités, cada senador que está ahí representa cierto número de senadores para darle proporcionalidad. Porque si queremos hacer una parrilla de proyectos para el parlamento eso tiene que tener un apoyo parlamentario y un voto de un partido que tiene dos o tres diputados o un senador no es lo mismo que el que tiene 12 o treinta y tantos y eso no es discriminación, sino que darle base de votos a las conclusiones que puedan tomarse”, argumentó.

Latorre pide a la derecha “mayor humildad”

Desde el oficialismo, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre hizo un llamado a los partidos de derecha a trabajar de forma colaborativa para trabajar en propuestas “efectivas”.

“La derecha pretende que desde la izquierda le digamos que sí a toda su propuesta, o que propuestas fracasadas como el típico populismo penal que ellos empujen cada cierto tiempo para subir en las encuestas creen que son medidas efectivas, y eso claramente en los últimos años no han sido medidas efectivas”, señaló el legislador.

“Llamo a la derecha a mayor humildad y a un ánimo colaborativo para buscar aquellas propuestas que sean efectivas, basadas en evidencia y darle tranquilidad y seguridad a la ciudadanía”, remarcó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con parlamentarios de distintas bancadas en el Palacio de La Moneda, para abordar temas de seguridad pública. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

El senador Daniel Núñez (PC) informó que desde su sector harán propuestas.

“Vamos a hacer propuestas, las terminaremos de trabajar, pero lo que entendemos es que acá hay un ánimo de llegar a los puntos que sean comunes a todas las fuerzas políticas y no a que un sector determinado, la derecha o las fuerzas oficialistas, impongan la agenda al otro, y desde ese punto de vista creemos que acá va a ser fundamental la capacidad de llegar a consensos”, señaló.

“La ministra fijó un itinerario que nos habló de aquí hasta fin de año, eso es poco tiempo, es casi un mes de trabajo, por lo tanto creo que es un plazo razonable. Sería absurdo pensar que esto lo vamos a resolver en siete días, pero a la par de eso el gobierno ya tiene una serie de urgencias”, aseguró.

En el encuentro se definieron otras cuatro reuniones, para el 24 y 28 de noviembre y el 1 y 15 de diciembre.