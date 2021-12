Diego Schalper tras resultados de segunda vuelta: “Veo con preocupación la derrota de nuestro sector en los grupos sub 35, tenemos una tremenda tarea por delante”

“Obviamente este no es el resultado que esperábamos, nosotros esperábamos un resultado más estrecho”, indicó esta mañana en Radio Duna el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, realizando un análisis de lo que fue la segunda vuelta presidencial el día de ayer, en donde el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convirtió en el mandatario electo más votado de la historia de Chile al imponerse por 55,7% de los sufragios frente a José Antonio Kast, del Partido Republicano.

Sobre esta materia, indicó Shalper, ve “con preocupación” la derrota de su sector en los grupos sub 35. “Yo creo que ahí tenemos una tremenda tarea por delante”.

Tras esta elección, indicó, ya no está el Chile de los tres tercios, sino que “ahora es un Chile de dos mitades”, y por lo mismo, destacó, “el gobierno de Gabriel Boric va a tener que conversar con la Oposición, porque le guste o no, en el Senado tenemos la mitad y además, hay una cosa interesante, en la Cámara la mayoría que podría componer Gabriel Boric si logra sumar a todo el espectro que no es de Chile Vamos, es una votación bastante tenue”.

Sobre el futuro de Chile Vamos, el diputado indicó que va a seguir existiendo, sin embargo, sostuvo, ”mi opinión es que tenemos que avanzar de un pacto electoral a una coalición política que hace política”.

“Nosotros tenemos que leer que aquí la única manera de encauzar el momento político que estamos viviendo es leer cómo el Frente Amplio a partir de la movilización estudiantil logra construir un trabajo sistemático que instala alcaldes, que implica levantar movimientos sociales, que implica disputar espacio en el mundo sindical, en el mundo estudiantil, hay que hacer una cosa muchísimo mas sofisticada que lo que nuestro sector político esta acostumbrado hacer”, señaló.

Ante la pregunta de quién será el que lidere esta nueva coalición, Schalper puntualizó que esto ya no puede centrarse en solo una persona.

“Acá uno de los errores de nuestro sector político es descansar en individualidades. Nuestra tarea de futuro es entender que uno logra éxitos políticos cuando construye coalición, plataformas amplias”, expresó. “Hay que reconocer que ayer lo que logra ese nivel de movilización no es solamente la figura en particular del candidato, sino que es el esfuerzo de muchos liderazgos que van desplegando sus distintas iniciativas”.

“Me imagino un Chile Vamos, que gasta menos energía en defender los últimos 40 años, y gasta más energía en mirar cómo van a mirar los próximos 40 años”

De acuerdo al diputado, ahora “la primera gran tarea de la centro derecha es cómo nos estructuramos como algo más que un pacto electoral, cuál es la propuesta a futuro que le vamos a ofrecer a los chilenos a partir de lo que hemos vivido ayer”.

“No nos puede pasar a lo que le pasó a la Nueva Mayoría, que una vez que perdieron el gobierno se desdibujaron completamente”, agregó.

En cuanto si los republicanos tendrá un rol en esta coalición, Schalper indicó que a su parecer, en ese partido “van a apostar por ser una posición política muy dura, en el sentido de poca apertura en algunos temas (...) en cambio yo miro al futuro con una mirada en donde tenemos que ser capaces de decirle a los chilenos ‘miren, nosotros somos alguien que creemos que los últimos 30-40 años han sido buenos para Chile, pero entendemos que en materia previsional, en salud, en materia de subsidio habitacionales hay que hacer reformas profundas’”.

“Me imagino un Chile Vamos, que gasta menos energía en defender los últimos 40 años, y gasta más energía en mirar cómo van a mirar los próximos 40″, añadió.

Ahora, indicó, “la gran pregunta que surge, especialmente en su discurso de ayer, es si va a gobernar el Boric de primera vuelta o de segunda vuelta”.

“Creo que él tiene tensiones internas tremendamente complejas de manejar, ayer de alguna u otra forma intento complacer a los distintos grupos de apoyo que ha tenido, pero no es fácil responder a esa enorme cantidad de expectativas que genera”, sostuvo.