Diputada Camila Rojas: “Los 17 militantes del Frente Amplio estábamos muy disponibles para asumir este desafío (la presidencia de la Cámara)”

“El fin del CAE y el financiamiento de la educación superior, creo que son claves para sacar en este período”, señala la diputada Camila Rojas (Frente Amplio), quien fue nominada la semana pasada como carta de su bancada para competir por la presidencia de la Cámara, en las elecciones que se realizarán el 7 de abril.

La representante de San Antonio, expresidenta de la Fech y exmilitante de Comunes (uno de los partidos que se fusionó para crear el Frente Amplio) dice que a la bancada le parecía una buena idea que Gonzalo Winter hubiera postulado a la testera de la corporación, sin embargo, agrega que hoy el legislador capitalino “está en un momento de reflexión” respecto de la solicitud del partido para sea el abanderado presidencial del partido del Presidente.

¿Qué factores, cree usted., que incidieron para que su bancada la nominara como candidata para presidir la Cámara?

Creo que los compañeros y compañeras del Frente Amplio confían en mi liderazgo. Fui jefa de bancada por un año y medio. Además, este es mi segundo periodo.

Me imagino que también para el partido es importante llevar a una mujer.

Sí, para el Frente Amplio es importante fortalecer sus liderazgos femeninos. La Cámara ha tenido solo cinco presidentas, entonces también es importante en términos institucionales. Evidentemente ese también fue uno de los elementos de la discusión.

Uno podría suponer que le correspondía a alguien que venía de Convergencia Social, que era el partido ancla del Presidente y que fue la base para construir la fusión del Frente Amplio.

Estuvo sobre la mesa la procedencia que tiene cada uno, pero al final no fue lo más determinante. El Frente Amplio está conformado por distintas sensibilidades y hoy somos un solo partido. Tengo el mayor respeto por los compañeros y las compañeras de ex Convergencia. Lo cierto es que dimos una discusión bien potente, con harta honestidad. Ahora, creo que todos están capacitados para asumir un desafío así.

¿Influye todavía la corriente originaria de cada uno para fijar alineamientos políticos?

Esos márgenes no son los mismos, además, porque cuando uno habla de origen no solo podríamos hacer la referencia a los partidos, a Comunes, a Revolución Democrática o a Convergencia. Previo a eso también hubo otras confluencias. Proveníamos de distintos movimientos. Entonces, ese origen también ha ido quedando más difuso. Soy una buena representante de lo que es el Frente Amplio, de su ethos.

¿Y por qué no fue Gonzalo Winter el candidato a la presidencia de la Cámara? ¿Él fue el único que había manifestado intención real de competir por ese cargo?

Cuando Gonzalo lo expresó públicamente, nos pareció una buena idea. Esto lo digo bien honestamente, en la bancada los 17 que somos militantes del Frente Amplio estábamos muy disponibles para asumir este desafío.

¿Al diputado lo están guardando para una tarea mayor?

Gonzalo está en un momento de reflexión, tomando decisiones. Nosotros estamos evidentemente esperando y le hemos solicitado -fue parte del comité central- que él pueda ser nuestro candidato presidencial. Y queremos tener candidato propio.

Tiempo atrás a la diputada Cariola le pesó mucho el tema de su militancia PC, cuestionada desde el mismo oficialismo, la DC y la derecha obviamente hacía anticampaña. Ahora, en el caso del Frente Amplio, a ustedes les achacan malas relaciones personales. ¿Lo ve así usted?

Yo creo que siempre esas cosas están muy presentes. Los juicios anticomunistas, por ejemplo, no los comparto. En nuestro caso, a veces se señala al Frente Amplio que tenemos ciertas actitudes o que hay temas que no gustan, que molestan y terminamos todos involucrados en aquello, pero creo que nuestra militancia es más que eso. Yo me siento completamente representante del proyecto Frente Amplio. Entonces, si tengo que defenderlo, desde ese punto de vista, lo voy a defender. Al Frente Amplio le corresponde en este último periodo estar en la testera y espero que ese acuerdo se respete. Yo no hago vista gorda de que las relaciones interpersonales que uno pueda tener en la Cámara pueden tener efecto, pero no las quiero poner en primer lugar.

¿Usted siente que tiene esa mochila de mejorar las relaciones personales? Puede ser una explicación generacional, o tal vez porque en algún momento fueron una izquierda más contestataria y eso obviamente molestó a muchos. Esa mochila se la hicieron pesar harto al exministro Jackson.

Sí, pero en la Cámara, en términos generales, hay buenas relaciones entre quienes somos parte del oficialismo, la DC y los independientes progresistas. Entonces, creo que eso hoy no está tan presente. Ahora, nosotros, efectivamente, nos constituimos, antes de ser partido, como una fuerza impugnadora, muchos de nosotros venimos de los movimientos sociales. Es una historia que yo, en ningún caso, quiero borrar. Es parte de nuestra historia. Pero a mi parecer en la Cámara de Diputados y Diputados, hemos respetado los acuerdos y esperamos que esos acuerdos también se respeten respecto de nosotros.