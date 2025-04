Diputada Sara Concha (PSC) y presidenciales: “Presentaremos en los próximos días a nuestro candidato propio para la primera vuelta”

A solo un día de que republicanos, libertarios y socialcristianos presentaran un preacuerdo para enfrentar en conjunto las elecciones parlamentarias, la presidenta de esta última colectividad, Sara Concha, se refiere al pacto y a la próxima definición de su partido: quién será su abanderado presidencial.

Al respecto, asegura que “no es una opción no tener candidato” y que este se debería definir a más tardar la próxima semana.

Si bien reconoce que es un riesgo que la derecha compita en dos nóminas, recalca que “las elecciones se ganan compitiendo, con un trabajo fuerte en terreno”.

¿Qué esperan de esta alianza con republicanos y libertarios de cara a la presidencial?

Esperamos que las personas tengan una alternativa de derecha coherente, con convicción, y que estén dispuestas a hacer frente a los temas que la ciudadanía está esperando se resuelvan, pero este preacuerdo no toca lo presidencial. Tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario tienen sus candidatos, han decidido no hacer una primaria y eso es una decisión soberana de cada uno. Nosotros ya decidimos tener un candidato propio en la primera vuelta presidencial, que en los próximos días, próxima semana a más tardar, será anunciado.

¿Pero no está la opción de apoyar a Kast o Kaiser?

De momento la definición es tener candidato propio, es lo que hemos anunciado y es en lo que están trabajando nuestros órganos internos. En los próximos días presentemos nuestro candidato propio para la primera vuelta. Cada partido está en su derecho de tener un candidato.

¿Qué cartas están evaluando? En su momento sonó muy fuerte el senador Rojo Edwards.

Ha habido propuestas, el senador Rojo Edwards es uno de ellos. Tenemos también a Francesca Muñoz, que hace poco manifestó su disponibilidad de poder competir en representación del partido y, en ese sentido, el mecanismo interno tiene que funcionar y elegir la mejor carta. Lo importante es que el candidato tenga la esencia del partido y sea capaz de representar nuestras ideas.

¿Llegar sin candidato propio no es una opción?

No, por ahora no es una opción no tener candidato, porque si bien es cierto con los demás partidos de esta nueva alianza parlamentaria tenemos muchas cercanías, también tenemos diferencias, por algo somos proyectos distintos.

¿Qué tanto incide en la negociación parlamentaria que aún no tengan candidato?

Esto va más allá de cuándo se presenta un candidato. Donde se demuestran los resultados no es ni en las encuestas, ni en determinados momentos, sino que en la elección y sin duda tenemos las herramientas para poder hacer un muy buen trabajo en terreno. El partido ya se midió en la municipal y, si bien es cierto, son elecciones distintas, tenemos la estructura para hacer un despliegue con el que nuestro candidato pueda potenciarse.

¿Cuál es la apuesta del partido para la parlamentaria?

Como preacuerdo esperamos tener muy buenos resultados, apuntamos a tener por lo menos dos candidatos electos por región. En nuestro caso, esperamos tener de ocho a diez diputados como base y para eso vamos a tener candidatos en todos los distritos. Estamos trabajando desde octubre con nombres muy competitivos, que ya tuvieron una elección y les fue bien. Ahora, esta va a ser una lista muy competitiva.

¿En qué sentido?

De los tres partidos, republicanos son los que están mejor preparados. Tienen variedad de elecciones, resultados y una marca muy fuerte. Pero creemos que nosotros también. Hoy día ya tenemos una medición, una estructura a nivel nacional, ya hemos competido y las elecciones se ganan compitiendo.

¿Cuánto espacio esperan captar de Chile Vamos? Hoy día tienen más de 40 diputados….

La fuerza parlamentaria que en algún momento tuvo Chile Vamos se ha debilitado. Es difícil dar hoy una predicción, pero lo más probable es que vamos a ganar escaños que han sido de Chile Vamos. Ahora, todavía tenemos que ver si van con Demócratas, Amarillos, que sin meterme en sus definiciones, no sé si les sume tanto. Sabemos que la política es variable. Además no sabemos muy bien cómo se va a comportar el voto obligatorio.

En ese sentido, ¿no es un riesgo que la oposición vaya en dos listas?

La división siempre va a ser un riesgo, pero hoy es inviable tener una lista única con Chile Vamos, junto a los partidos de centro. Uno siempre puede esperar ir lo más unidos posible, pero nuestro proyecto político, muy similar al de republicanos y libertarios, toma mucha distancia de lo que hoy día representa Chile Vamos.

¿Y van a correr el riesgo para representar a esa otra derecha?

Sí, acá hay que correr el riesgo y voy a insistir: las elecciones se ganan compitiendo, con un trabajo fuerte en terreno y aterrizando a la realidad nuestras propuestas, porque no podemos competir desde la desconexión o desde el popularismo. Acá hemos demostrado consecuencia y lo vamos a seguir haciendo.

¿Consideran que la derecha que representan ustedes es mejor?

No sé si llamarla mejor, sino más bien somos la derecha que ha demostrado consecuencia y coherencia. Si decimos A, vamos a votar A, no así Chile Vamos.