Diputado Alessandri (UDI) califica como “altísimo” el sueldo de Cubillos y apunta a que es la USS la que debe dar explicaciones

El diputado de Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri abordó esta mañana el debate en torno al millonario sueldo de Marcela Cubillos mientras era académica de la Universidad San Sebastián, indicando que lo encuentra “altísimo”, pero que la cifra es algo que debe “explicar el dueño, el rector, el prorrector”.

Además, este miércoles se conoció que la Fiscalía Centro Norte abrirá una investigación por eventuales ilícitos, tras la denuncia hecha de los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini.

Respecto a ello, el parlamentario señaló que en Mega la Fiscalía “tiene todo el derecho de abrir una investigación”. “Tendrá que investigar si es que hay algún ilícito, si es que no se daba boleta, si es que no había contratos, si es que no se pagaban los impuestos, porque obviamente ganar un buen sueldo o un muy buen sueldo en Chile no es delito”, explicó.

Alessandri añadió que es importante considerar que “se trata de una universidad privada, que se trata de una persona profesional, con un amplio currículum como ministra en dos carteras, como profesora, en fin. Y si es que tiene que explicarle a alguien, es al dueño de esa universidad que le fijó el sueldo”.

“Los sueldos son ellos los que los definen. Tendrá que explicar el dueño, el rector, el prorrector, por qué ganaba eso”, agregó el diputado Alessandri.

Respecto a la cifra en sí, 17 millones de pesos, el diputado sostuvo que es un sueldo “altísimo, sería alto hasta en Beverly Hills ese sueldo, pero no me cabe a mí valorar si está malo o si está bien”.

Luego ahondó: “Yo lo encuentro altísimo para Chile, para Estados Unidos, para el planeta, pero yo no sé lo que hacía. Hacía clases, hacía investigación, cuánto ganan los prorrectores, cuánto ganan los decanos, no es un mercado que conozca, pero me imagino que para atraer talento pagan muy buenos sueldos, jamás me imaginé que tanto”.

En esa línea, Alessandri reiteró que “no conozco el mercado de las universidades y su salario, pero por la información que tengo hasta ahora no tengo reproche”.