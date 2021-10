Celis renuncia al PPD y culpa al partido por no estar en la papeleta en noviembre: acusa “asesinato político”

Este lunes, el diputado Ricardo Celis presentó su renuncia al Partido por la Democracia (PPD) y acusó directamente al conglomerado por ser el “responsable directo de la imposibilidad de poder participar en mi primera reelección como candidato a diputado″ en las elecciones de noviembre.

Mediante un comunicado, el parlamentario sostuvo que fue víctima de un “asesinato político” y fue enfático en asegurar que el partido “mostró una absoluta falta de compromiso (...) al no inscribir correctamente mi candidatura y no realizar los esfuerzos suficientes para subsanar lo ocurrido, sin buscar soluciones reales a un problema generado por ellos, al ser los encargados de cargar mi candidatura al sistema del SERVEL, a pesar de que entregué personalmente todos los documentos debidamente notariados durante los primeros días de agosto”.

Celis buscaba la reelección como diputado para el Distrito 23. Sin embargo, el Servicio Electoral (Servel) -y posteriormente el Tricel- rechazó su inscripción por no enviar una autorización para abrir su cuenta bancaria en el plazo legalmente definido.

“Lamentablemente hasta el momento esta situación sigue sin clarificarse, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, y nadie ha asumido las responsabilidades correspondientes por esta situación, lo que demuestra una carente y cuestionable profesionalidad por parte del partido y su mesa directiva”, añadió el parlamentario.

En el comunicado, el diputado también se refirió a la denominada “Ley Celis”, proyecto tramitado en el Congreso y que fue presentado por senadores del PS, PPD y DC. Este tiene como objetivo autorizar la candidatura de algunos aspirantes a diputados que incumplieron los requisitos de inscripción, particularmente la obligación que exige la legislación electoral de presentar una autorización al Servel para abrir la cuenta bancaria de cada postulante. Situación que le ocurrió específicamente al diputado Celis.

En esa línea, en el documento el parlamentario aseguró que el pasado 7 de octubre le solicitó “explícitamente a la presidenta del partido y a los Senadores Girardi y Quintana que se retirara el mal llamado proyecto “Ley Celis”, que fue hecho para lavar la imagen del PPD y sus manos ya manchadas por la sospechosa incompetencia y evitable situación ocurrida”.

Asimismo, también le solicitó al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, que no se continúe con la tramitación del proyecto anteriormente mencionado.

“Si bien, creo que los principios de elegibilidad y los derechos civiles y políticos deben ser protegidos, me genera mucho ruido este proyecto aprobado en el Senado, que parece ser más una maniobra política, que una forma de subsanar un error que impacta directamente sobre los principios democráticos. Aprovecho esta instancia para aclarar que este es un proyecto que no ha sido impulsado por mí y que nunca he estado detrás de él”, sostuvo en el escrito.

Y cerró: “Es por toda esta situación, que no estoy dispuesto a continuar en un partido en el cual desconfío, el que carece de compromiso con sus miembros, y que con actitudes oscuras y mezquinas antepone los intereses particulares por sobre el bien común”.