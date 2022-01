Diputado Diego Schalper (RN) da positivo para Covid-19

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper dio positivo para Covid-19, según indicaron desde la tienda.

Schalper permanecía desde este martes en cuarentena preventiva tras ser catalogado como contacto estrecho de la diputada Erika Olivera, quien también contrajo la enfermedad. Es así como se sometió a un PCR el cual arrojó positivo para Sar-cov-2.

Desde su entorno explicaron que presentó síntomas durante la tarde de ayer y que se están llevando a cabo el seguimiento de los contactos estrechos.

“La verdad es que me encuentro bien, con síntomas muy leves, cuestión que atribuyo a los efectos de las vacunación completa que tengo (dosis de refuerzo incluida). Como siempre, me ajustaré estrictamente a los protocolos que se me han indicado, procedimiento a cumplir íntegramente el aislamiento que me ha señalado por parte del Ministerio de Salud”, sostuvo el diputado mediante un comunicado.

Agregó que “sin perjuicio de que la nueva normativa entra en vigencia mañana, soy un fiel defensor de la corresponsabilidad paciente – servicio de salud en el combate de esta pandemia, por lo que he estado dedicando esfuerzo a comunicar mi actual condición a las personas con las que he estado, cosa de que puedan tomar los resguardos y medidas pertinentes”.

De hecho, durante esta mañana Schalper había optado por participar vía telemática de la reunión presencial entre los dirigentes de Chile Vamos y el Presidente electo Gabriel Boric.

“Hemos tenido una muy buena reunión con el Presidente electo. RN lo ha hecho de forma telemática por el contacto estrecho de Diego Schalper y el contacto indirecto mío, pero no quisimos poner en riesgo la salud del Presidente”, aseguró en la mañana el timonel de RN, Francisco Chahuán.