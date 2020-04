Diputado Garín reflota en sala polémica por “Los Locos Addams” y dispara contra parte del FA

El diputado Renato Garín realizó una intervención en la sesión especial de la sala de la Cámara Baja este miércoles para presentar sus descargos en contra del legislador de Convergencia Social Gonzalo Winter, reflotando una polémica por comentarios que hizo Winter durante una pausa en una reunión de comisión a principios de mes.

Explicando que se refieren a él como integrante de “Los Locos Addams”, Garín sostuvo que “resulta claro que el diputado (Winter) busca expresar una división entre los razonables y los irracionales, entre aquellos que son normales y otros que son excéntricos“.

A continuación el exmilitante de Revolución Democrática afirmó que “pese a pandemias, estallidos, e incluso la muerte de mi padre, mantengo mi asistencia a esta sala”, y agregó que “en el trabajo de comisión y sala he intentado siempre ser un aporte, con indicaciones que mejoran proyectos sin importar su origen y sus autores”.

“Así lo pueden atestiguar diputadas y diputados de la oposición y del oficialismo y no me arrepiento en mis votaciones para luego subir videos a redes sociales dando explicaciones con gestos de acólito de parroquia. Yo no soy un diputado irracional, ni temerario”, sostuvo, aludiendo a otras figuras del Frente Amplio.

Garín además cuestionó la actuación de legisladores del FA tras el acuerdo sobre el plebiscito respecto a una nueva Constitución. “Voté a favor de ese acuerdo en esta sala. El loco votó a favor y los normales votaron abstención de su propio acuerdo”, comentó.

Luego el diputado realizó una serie de críticas a Revolución Democrática y el Frente Amplio, parafraseando comentarios de pasillo en el Congreso que sostienen que en la alianza opositora “del espíritu adolescente hemos pasado a ser párvulos”.

“Se pretenden cultivar relaciones personales, amistades y viajes en conjunto en vez de articular un proyecto político. La vía de la amistocracia, de la buena onda y los cafecitos ha fracasado estrepitosamente y es tiempo de asumirlo, corregirlo y superarlo”, cerró.

Consultado al respecto, Winter aseguró que sus palabras “contienen muchísimas menos intenciones, hipótesis y planes políticos” que los que Garín les atribuye.