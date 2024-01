Diputado Leonardo Soto (PS) reprocha arremetida de Diego Ibáñez contra Ximena Rincón

Durante este sábado se celebró el Comité Central del Partido Socialista, en el edificio del Banco Estado, en el centro de Santiago, para discutir los diferentes temas legislativos que han marcado la pauta esta semana.

Al finalizar la actividad, el diputado Leonardo Soto (PS) se refirió al polémico discurso que dio el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, en medio de la discusión de la idea de legislar la reforma de pensiones en la Cámara. En su intervención, el timonel de CS señaló: “Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón (fundadora de esa colectividad), exdirectora de AFP Provida”.

En ese escenario, Soto agradeció “que el diputado Ibáñez sea diputado y no senador, porque ese día lo que él hizo fue contribuir de alguna manera y exponer al riesgo que pudiera haber fracasado la reforma. Creo que fue imprudente su conducta, más bien se miró el ombligo en sus declaraciones”, aseveró.

En esa línea, afirmó que el presidente de CS no consideró “todo el trabajo que había hecho el equipo del Ejecutivo –los ministros Jeannette Jara (Trabajo) y Mario Marcel (Hacienda)- durante 14 meses”.

“Estuvo a punto de echarlo por la borda, y por suerte eso no ocurrió. Me da mucha tranquilidad que Diego Ibáñez no esté en el Senado”, agregó el parlamento.

Por su parte, la senadora Rincón (Demócrata), arremetió nuevamente contra Ibáñez y señaló que el parlamentario “es una persona autorreferente, narcisa y que no le importa poner en riesgo un proyecto que debería ser colectivo”.

09 de DICIEMBRE 2022/ SANTIAGO Los partidos políticos con representación parlamentaria continúan el diálogo en el marco del proceso constituyente para avanzar en un acuerdo que permita redactar una nueva Constitución. FOTO: LUKAS SOLIS/ AGENCIAUNO

“El señor Ibáñez quiere ser Boric, pero no quiere ser Boric. Yo creo que quiere ser un personaje y hace estas cosas para sobresalir, independiente de que eso pueda o no ayudar al gobierno de Boric, que es militante de su partido”, sostuvo en conversación con radio Biobío.

Y es que, en particular, desde Demócratas, anunciaron que congelarán relaciones con el gobierno a no ser que Ibáñez y el propio Ejecutivo les ofrezcan disculpas.

Si bien, tras la intervención del líder de CS, los representantes del partido de centro mantuvieron sus votos a favor de la idea de legislar la reforma de pensiones, Rincón acusó que las palabras de Ibáñez tuvieron una intencionalidad, porque “podrían haberse caído los votos, si se hubiese tratado de otro sector y no se habría aprobado la idea de legislar”.

El reconocimiento a Monsalve en medio del escándalo por pensiones de gracia

Por otra parte, en el Comité Central del PS, la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, dio un discurso en el que, entre otros temas, resaltó y celebró la labor que ha hecho su correligionario, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Esto, en medio de la polémica que se desató esta semana, luego que se difundiera un informe de la Contraloría en el que se detecta una serie de falencias en el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social.

27 DE ENERO 2024/ SANTIAGO La presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Se realiza una reunión del comité central del Partido Socialista en el cual se lleva a cabo un balance de la colectividad oficialista. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras la publicación del documento en diversos medios de comunicación, desde la oposición emplazaron al gobierno a evaluar la continuidad de Monsalve en la Subsecretaría del Interior.

En ese sentido, Vodanovic felicitó “al compañero subsecretario Manuel Monsalve, por esta ardua tarea que con eficiencia y compromiso ejecuta en beneficio de nuestros compatriotas”. Eso lo señaló luego de resaltar que hoy, “los chilenos sienten temor” ante la inseguridad que viven “en sus actividades cotidianas”.

Además, la senadora resaltó las “políticas” que Monsalve y la ministra del Interior, Carolina Tohá, han impulsado en la cartera.

“Los avances en seguridad en la Macrozona Sur, donde han disminuido los hechos de violencia en un 43% gracias a la acción coordinada del Estado, con la presencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el control fronterizo, las expulsiones y la disminución del ingreso ilegal a Chile”, subrayó.

A ello, agregó que se han otorgado “ingentes recursos para las policías, aduanas y otras instituciones han estado disponibles para modernizar su accionar”.