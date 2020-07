Diputado “liberal” de la UDI y disidente de Van Rysselberghe: el perfil del nuevo vocero de Gobierno

En medio de la aguda crisis que atraviesa Chile Vamos y tras la decisión del Presidente Sebastián Piñera de acudir al Congreso para modificar su gabinete (comité político), el exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Bellolio, asumirá este martes como ministro Secretario General de Gobierno.

Fue uno de los pocos parlamentarios dentro del gremialismo que respaldó la elaboración de una nueva Constitución tras el estallido del 18 de octubre, integrando incluso el comando “Elijo Aprobar” junto a independientes y militantes de RN, la UDI y Evópoli. Una postura que, sin embargo, cambió hace poco más de una semana por “honestidad intelectual”.

También considerado como uno de los “escuderos” del exministro de Salud, Jaime Mañalich, el miembro de la comisiones de Salud, de Educación y Ética de la Cámara Baja asumirá el cargo en reemplazo de Karla Rubilar.

Historia política

Al alero de la UDI -colectividad de la que fue prosecretario entre 2012 y 2014- Bellolio ha sido dos veces elegido como diputado. La primera vez -en 2013- por el distrito N° 30 de la Región Metropolitana, mientras que en la actualidad representa al distrito N°14.

Egresado del Colegio Cordillera de Las Condes -donde fue presidente del Centro de Alumnos- ingresó como estudiante de ingeniería comercial a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde participó activamente de la política universitaria como miembro del Movimiento Gremialista. Durante esos años fue consejero y presidente de su facultad -en el 2002- y, un año después, asumió como presidente de la Federación de Estudiantes (FEUC).

Tras esto, realizó un Máster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, especializándose en las áreas de educación, salud, seguridad pública y transporte. Y, entre los años 2005 y 2007, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán en temas de educación y políticas públicas.

El ahora ministro también incursionó en el ámbito académico. Entre los años 2005 y 2012 fue profesor auxiliar asociado en la PUC y del postgrado en el Magíster en Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo.

Hasta el 2007, fue coordinador también del programa Jóvenes al Servicio de Chile, mientras que al año siguiente, se desempeñó como consultor de la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago.

“Liberal” dentro la UDI

Que entró a la colectividad gremialista a representar a los “patipelados” y “me dicen que soy enviado del Frente Amplio en la UDI”. Esas son algunas de las frases con las que Bellolio se describió el año pasado. Y es que en algunos temas, el exparlamentario ha tenido puntos de encuentro con la oposición.

Uno de ellos, en el tema de las reelecciones. En 2018, concordó con diputados como Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Camila Vallejo respecto a que se necesita “renovación” en la política y se sumó entonces a la tendencia de sus pares anunciando que éste sería su último periodo como parlamentario.

Asimismo, un año después, se reunió con el activista Joshua Wong -uno de los líderes de las manifestaciones sociales que se desarrollaron durante el 2019 en Hong Kong-, lo que generó ruido en el oficialismo y lo enfrentó, además, al embajador chino Xu Bu, quien lo llamó a “trabajar más para el pueblo de su distrito”.

“Celebro que el embajador de China tenga en nuestro país la posibilidad de decir lo que piensa y protagonizar una polémica que ni él ni nadie podría protagonizar en China sin graves consecuencias personales. Bienvenido a la democracia”, fue la respuesta entonces de Bellolio.

Disidencia de Van Rysselberghe

Su relación con el partido, y específicamente con actual directiva, no ha estado tampoco exenta de choques. De hecho, a raíz de la crisis dentro del oficialismo, Bellolio manifestó recientemente que hay una falta de “unidad ideológica” en la UDI.

Cabe recordar que el ahora ministro compitió en 2016 por la presidencia de la tienda, pero fue derrotado por Jacqueline Van Rysselberghe, quien se convirtió ese año en la primera mujer en ocupar el cargo. Desde entonces, Bellolio ha sido parte de la disidencia -junto a su par Javier Macaya-, llegando incluso a poner en duda su continuidad en el partido. Episodio que volvió a repetirse previo a que la senadora por el Biobío se impusiera nuevamente en los votos y lograra otros dos años al frente de la colectividad.

Entre otras críticas, el exdiputado cuestionó -en 2018- que Van Rysselberghe viajara a Brasil para entrevistarse con el presidente Jair Bolsonaro, y también la ocasión en que la parlamentaria utilizó el apelativo “patipelado” a quienes criticaban a los servidores públicos.

Cercanía y distancia con J. A. Kast

Bellolio fue también jefe de gabinete del excandidato presidencial José Antonio Kast (en las elecciones del 2017) y parte de su círculo cercano cuando el exparlamentario aún formaba parte de la colectividad.

De hecho, lamentó la salida de Kast -en 2016- del partido gremialista: “Yo entré a la UDI y a la política por él”, dijo en ese momento. No obstante, la estrecha relación se vio quebrada por diferencias políticas y personales, e incluso el ahora presidente del Partido Republicano señaló que el diputado se había “izquierdizado”.

“Nos hemos distanciado harto. No solo porque él ya no está en el Congreso y no nos vemos, sino porque él ha seguido una línea política que no comparto. Me ha criticado públicamente de manera bien fuerte y yo no voy a caer en eso, le sigo teniendo estima”, sinceró Bellolio, años más tarde.