Diputado Undurraga (Evópoli) adelanta que votará en contra de AC que enfrenta Tohá y manda reflexivo mensaje al oficialismo

Pasado el medio día de este jueves, la mesa directiva de la Cámara de Diputados daba inicio a darle la palabra a las diferentes bancadas para argumentar su voto en la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, impulsada por republicanos.

Con el libelo acusatorio, la tienda presidida por Arturo Squella busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Bajo este marco, el primero en solicitar la palabra, fue el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, eso sí, el parlamentario dejó claro que sus declaraciones las daba a titulo personal.

“Creo profundamente en la divergencia, en la diferencia, y por ende respeto las posiciones de todo y cada uno de los miembros de mi bancada en relación a esta acusación constitucional. En segundo lugar, quiero hacer varios comentarios. El primer comentario que quiero hacer es cómo nos cambia la vida, muchachos. Hace dos años y medio atrás, nosotros estábamos en el gobierno y por los mismos argumentos que hoy día se están utilizando, defendíamos férreamente a todo y cada uno de nuestros ministros e incluso dos veces al presidente Sebastián Piñera”, sostuvo el diputado opositor.

“En los pasillos de este honorable Congreso, hoy día hay dos ministros de Estado que con toda desfachatez acusaron a cuantos ministros se les cruzó por el camino y acusaron dos veces con sus votos al presidente Sebastián Piñera. No obstante aquello, y no refiriéndome al fondo porque latamente lo ha hecho el abogado defensor y también mi colega Sánchez como acusador, yo quiero referirme a la cosa política. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas?”, agregó.

10 OCTUBRE 2024 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

En esa línea, adelantó: “Yo voy a votar en contra de esta acusación. No porque desconozca el terrible flagelo que hoy día está viviendo la ciudadanía. No porque desconozca que más de 5.000 personas han muerto durante este periodo. No porque desconozca que esas familias han quedado al abandono del Estado de Chile, del Gobierno de Chile, pero sin embargo aquello, creo que nosotros tenemos que hoy día reflexionar cómo queremos proyectar nuestro país para adelante”.

“Yo me puse con mucha fuerza a todas y cada una de las acusaciones injustas que se le hicieran a los ministros del presidente Sebastián Piñera y me puse desde luego a las mismas acusaciones que ustedes mismos en el Frente Amplio hicieron al presidente y a sus ministros, pero no por eso tengo que actuar con revancha. Parece ser que para este país y para los sectores políticos el uso y abuso de las acusaciones constitucionales los lleva a un éxito mezquino electoral”, dijo.

“Hoy día tenemos un Presidente que acusó y defendió acusaciones en el Senado al presidente de la República. Tenemos ministros que con sus votos hicieron cómplices de lo que hoy día estamos viviendo. Yo hago un llamado a las fuerzas políticas, una vez concluida esta, que de verdad nos tomemos en serio la democracia. Dicho lo anterior. Solo les creeré a ustedes cuando vuelvan a hacer oposición. No antes. Yo hoy día estoy votando por la democracia, estoy votando por el respeto a las instituciones y estoy votando por Chile. No estoy votando por la ministra del Interior ni estoy haciendo fe a lo que ustedes hicieron con el uso y el abuso de este instrumento constitucional. Nos veremos en dos años más cuando les toque hacer oposición y veremos si están a la altura de las consecuencias.”, cerró el opositor.